旅居異鄉這些年，家裡必定掛著附帶農曆的月曆，有好友按時從台灣 寄來的，也有此地中餐廳或超市贈送的。繽紛多采的月曆上，粗體亮黑的阿拉伯數字，下面印上方方正正的中文：「十二月、初一、大寒、正月春節……」，數字兩側並註明 「宜柱梁財祀 」等等。即使不經意地讀著節氣民俗，心緒卻能獲得些許的安定和慰藉。如此根深蒂固的文化脈絡，始終默默地陪伴我那念舊憶往的靈魂。

每逢歲末，我習慣會查看哪一天是農曆新年，雖不需要大事張羅，但總該準備些年貨。走逛賀歲商品堆積如山、應有盡有的超市，我腦海卻浮現出從前跟姊姊和媽媽去採買年貨的傳統市場。

除夕大清早，我們娘仨穿上層層外衣，快步走進水洩不通的菜場。市場內外人聲鼎沸、爭先搶後，我們好不容易才拎回大包小包的食材。媽媽不擅長做山珍海味的年菜，但年夜飯必得有豬頭肉凍、紅燒全魚、滷味、餃子，山東大饅頭和紅糖年糕。在侷促的廚房裡，我們幫忙清洗、切菜、剁肉，還用小鑷子拔起一根根怒髮衝冠的豬毛。瞥見我們有些不耐煩，媽媽總會淡淡地說：「這肉凍在山東老家可是大菜，做起來花功夫，只有過年才吃得到。」

各樣菜色就緒後，媽媽鬆口氣告訴我：「好啦，妳現在可以去米店買糯米漿了。」這是我最喜歡的差事，因為軟糯香甜的年糕對我而言才是主菜。我忙不迭地小跑到米店，前面已有許多人排隊，大夥兒凝神注視著店家的電動石磨，厚重渾圓的石盤緩慢有韻律地轉動著，雪白濃稠的米漿從石盤邊緣涓涓流入大鐵桶內的過濾布袋裡。布袋裝滿了過濾好已定型的粉漿，老闆就把它掰成大小不同塊狀。我趕緊付上媽媽交代的十元，小心翼翼地捧著一袋剛磨好、乾濕適中的米漿塊回家。

站在爐火邊，我看著媽媽調和紅糖水、加入米漿攪拌均勻、滴些香蕉油、再放入竹籠屜裡大火蒸。糯米和紅糖的香氣四溢，我等著圓鼓鼓、黃澄澄的年糕出爐，瞬間感覺忙了一天都獲得補償了。

年糕蒸熟透，我等不及想切一小塊嘗嘗，媽媽立刻囑咐我：「別忘了，初一才能吃年糕，好討個年年高升的吉利。」

大年初一，我催促家人趕快吃完餃子，隨即自告奮勇來調蛋麵糊、裹年糕片、再放入熱鍋裡煎到兩面金黃酥脆。當軟滑香濃的煎年糕入口，我終於心滿意足解饞了。小腦袋裡，我深信不疑地盼望著，來年一定會學業進步再長高幾公分。

這年年高升的祈福隨著我飄洋過海，春節可以沒有大魚大肉，卻不能缺少親手調製的年糕。儘管超市裡買得到口味繁多的糕點，但心底存留的古早味石磨米漿，總讓我寧可大費周章地浸泡糯米，再用食物處理機打碎成綿細的米漿來做年糕。熬煮蜜紅豆做個簡單的紅豆年糕，或用核桃 、桂圓、葡萄乾、芝麻、紅棗、栗子、松仁和紅豆拌成八寶年糕；當廚房瀰漫著蒸糕的香味時，氤氳繚繞的熱氣中，我重溫起和家人在清簡樸實的年代裡，那般期盼過個好年的單純心願。

疫情 風聲鶴唳之下，今年更應當過個好年──除舊布新。我會煎一碟香甜年糕，靜靜地品嘗，冀望務實強壯的牛年能夠帶領人類踏滅肆虐的病毒；「牛」轉乾坤，迎春納福。