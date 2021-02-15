幾天內連收到三則相同的Line訊息，都是轉傳一封談女兒孝順父親、替他節制口腹之慾的養生文章，可見養生是現在很夯的話題。就在話題中，我做了年度的體檢，看到驗血報告，這才警覺這一年自以為很健康的生活，還是出現了偏差。

因疫情 禁足，餐廳賺不到我這懶人的錢，和兒子每周一次的星期日晚餐就改在家裡，每次都多做幾道菜，兒子愛吃的剩菜他帶回去，不愛吃的就留下，我們兩老自己輕鬆一下，可以兩天不用作飯菜。

兒子教我煎烤牛排，再自己改良一下，變成簡易少油少鹽的香煎牛排，不用切切燉燉，是最省時省力的肉類餐點。平日自己愛吃的燉豬腳、燉牛腱及酸菜豬肚，可以一做一大鍋，分裝入冷凍庫，也常出現在餐桌上。

禁足的日子，時間多了一大把，除了偶爾和乒乓機作戰外，連續劇一集又一集地追，零食一把又一把地拿，嘴一口又一口地動，日子過得愜意極了。

看出毛病了吧！大快朵頤半年多下來，接到體檢的驗血報告，血糖 及膽固醇明顯飆高，連體重指數(BMI)竟也告訴我剛剛步入「胖寶族」，再加上其他不合格小項目，防疫期間一不經心，就有了這份人生第一次怵目驚心滿篇紅的驗血報告。

話說那則Line文中提到替父親控制飲食的方法，對我而言沒有效用，因為文中父親只動口吃不會做菜，得受制於人，而我既愛動手做，又愛動口吃，和兒子聚餐心情愉快，大塊肉大碗飯，早把戒口拋到九霄雲外。

三則訊中有兩則是交情有三十八年的好朋友「賴」來的，上星期告訴她們我的「禍從口入」訊息，馬上就又Line來了好幾則，溫馨地指導我如何吃三餐。老友對我信心十足，看來我還真得下決心，要努力減餐、減肉、減米飯，還得多打乒乓勤走路，免得辜負了她的期許。

坐而言不如起而行，於是開始實施自訂的每天兩小時運動計畫：先快走二十分鐘，再和發球機拚命一個半小時，最後中速走十分鐘。家中已有發球機及乒乓桌，多打乒乓球自然不成問題；一向怕冷的我，面對外面凍人肌膚的天氣，勤走路倒是有點高難度。幸好二樓乒乓室、走廊、穿堂入室通過兩個臥房，走起來也還不會碰鼻子撞牆壁，等過陣子天氣暖和時，可以在社區湖邊走步道 ，應該會比較有趣些。

都說 「早餐吃得好，中餐吃得飽，晚餐吃得少」，我這懶人起得晚，早午餐合併吃，白飯一天不超過一小碗，牛排大蝦不上桌，晚餐五點以水果青菜沙拉加點蛋白質及起司解決，睡前兩三小時如果肚子餓，烤片土司或半小碗麥片墊底，電腦前的零食全部消失，希望 眼不見，心不煩，牙不癢。

開始實施一周，瘦身兩磅，希望三個月後的驗血報告，不但能退出胖寶族，還能不再怵目驚心滿篇紅，更希望自己不但要坐而言還能起而行，奉行年長族 「手腳勤快靠自己」的生活信條，延緩因年齡而陷入身殘腦衰需兒女照顧的境地。