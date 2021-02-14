回想我小的時候，過年是盼望很久的一件事情。一進入十二月，臘八喝粥，小年點燈，新年還沒到，年的味道已經充盈滿屋。這時候學校早已放了寒假，時間卻還尚早，可以不用急著趕寒假作業，因此天天睡到日上三竿。過年前的那幾天，日子是非常好過的。

過年還會買新衣，也是喜歡過年的原因之一。那時候物資尚不豐裕，一年內也就過年的時候添件新衣，因此得逛好幾家店細細挑選了才買。買了還捨不得馬上穿，好好地收著，專等到大年初一那天才穿上。

過年飯往往都是在外婆家吃，我母親的幾個兄弟姊妹都從各地趕回來過年，一家人齊聚一堂。我們表兄弟姊妹十幾個，湊了一大桌子，卻不肯好好吃飯，只管滿屋子的你追我逐，四吆五喝地打鬧，把我外公外婆鬧得腦殼疼。

除夕晚上，大家都會熬夜看春節文藝晚會。等到最後一刻要跨年了，樓道裡響起此起彼落的鞭炮聲，是家家戶戶的關門爆竹，這一年就算過去了。及至淩晨五六點，又開始劈哩啪啦一陣響，震耳欲聾，攪得人睡不好覺。我父親就爬起來也放一封開門爆竹，這一年就正式開始了。

到了大年初一早上，就去親戚家登門拜年。跟長輩們應酬，被人拉著手品頭論足，雖是苦差事，但給人拜年會有壓歲錢，因而成為我過年時最憧憬的一件事情。見人就認認真真地作一個揖，主動說句「拜年了」，然後眼巴巴的等著壓歲錢。

當然過年最熱鬧的還是看舞龍。那時候我們縣城邊的幾個生產大隊都有自己舞龍隊，由手藝好的年長者組織，到了臘月就操練起來，等過年的時候便走家串戶去舞龍，可得點采頭、賺點外快。而農家也愛看舞龍，除了因為它熱鬧，還因為它代表著一年的好運。因此龍一到，每家都敞開大門迎接，放鞭炮、發紅包。紅包數量的多少，全看各自家境和心情，但都得給，否則龍賴著不肯走。有時候一天來幾個舞龍隊，我們孩子看熱鬧是開心了，大人們就苦著臉，畢竟一天下來，還是需要破費不少的。

我外公也會紮龍，他紮的龍很精緻，龍身上貼著一片片彩色的紙鱗片，很逼真，不似有些隊就是扯塊紅布、鑲點花邊掛在龍骨架子上就完事。材料夠的時候，他還用竹籤做花籃，用彩紙紮了紙花裝飾在花籃上，叫小姑娘們拿扁擔挑著，像仙女一般。我表哥表姊年齡適中，就被挑去舞龍和挑花籃。我還小，身高不夠，未能選上，心裡真是著急，恨不能一夜長高，只好趁他們休息的時候悄悄比畫兩下過過乾癮。

到了初七初八，大人們就要回去上班了，我們也得抓緊時間趕寒假作業，過年的心情算是收了大半，及至過完正月十五元宵節，這個年就算是正式過完了，但過年留下的快樂卻久久也不會忘懷。