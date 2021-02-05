自新冠疫病在美國爆發以來，我們在矽谷 區福祿壽宮老人公寓大部分的華裔，幾乎多是自我居家避疫，很少人出外去購物走動，因為都有孝順的兒女子婿代勞買菜、食品送來。我和內人甚至不用去醫院診所，有女兒預約家庭醫生在Zoom上看病處方，藥房郵寄藥物。我們與鄰居也不相往來，戴著口罩路上相遇也不碰面，總有一方退而遠避之。由於我們的隔離措施做得很好，所以雖然公寓中曾有一人染疫，也沒有傳染擴大。

駐老人公寓的社工唐小姐是華人越裔，不會說中國話，但工作能力強，聯繫很廣。去年見很多老人不去診所看病，未打流感疫苗 ，她就聯繫CVS藥房派護士來公寓給大家注射。今年配發矽谷區新冠疫苗輪到七十五歲以上的老人打，她率先請Walgreen診所派了五個護士及醫生和登錄員八人之多，大陣仗到公寓給老人注射，六十五歲以上的老人也就順便一起都打了。

我事先通過微信 告知親友，本公寓老人要打第一劑輝瑞疫苗，注射後隔一兩天就有宗親打電話來詢問怎麼樣？他們很關心我和內人，也想知道疫苗對老人確實的副作用，儘管已多少得知一些媒體的傳聞。我就萌生出寫一篇詳細的報告，不僅告知親友，也告知大眾。

第一天，我和內人早上十一點半打了第一劑疫苗，停留十五分鐘察看有何過敏反應，我看到很多老人都沒什麼事。醫囑明天手臂痛的時候，可以吃止痛藥。我回房一兩小時後，開始打針處慢慢痛起來，到晚上睡覺，側身左躺怕痛。

隔天早晨，我不敢做例行的四肢運動，見到遠處另一位老人，我問他手臂痛否？他答有痛，但他照常打太極拳不誤。那天我與內人都感到左手上臂比較痛，但不太厲害。

再隔一天，痛減輕一些，照常做我維持二、三十年的自編五分鐘「復健回春操」。到了第四天已無痛的感覺了。

據各方報導，疫苗主要是第二劑副作用大，故使許多人卻步。但感染新冠病毒死亡的機率與打疫苗因特殊因素死亡的機率相較，是以萬數計比零點幾，還是應打疫苗為好。