我住的南加州 目前是全美國 新冠肺炎最嚴重的地方，據報導，現在南加州每六分鐘就有一個人因新冠肺炎喪命。疫情如此嚴重，我的兩個兒子特別注意我的動態。

他們開始去替我買菜和家用品，省得我出門購物，但是兒子是去老美的超市購物，替我買的東西不適合我做中式菜餚。比方說兒子買的豬排是美國式，厚厚的、還帶著骨頭的一大片肉，我還得花好大的勁，把它再橫向切薄片，才能下鍋，對我這個廚藝不精的人，非常不方便。

經過我多次說服，兒子們終於讓步，才答應我可以自己去市場，但是他們還是千叮嚀萬交代，叫我外出小心，進門努力消毒，不要染疫。看他們這麼緊張，叫我很過意不去，也很擔心萬一染疫會給他們添亂。因此天天期待疫苗接種，以「有恃無恐」。

自從疫苗發展出來以後，我就時刻注意接種疫苗的時間表。每天的新聞都是說疫苗需求量大，但是粥少僧多，像我們這種已經退休，但又不夠老到住在老人療養院的人，想要打疫苗也許得等今年春季末或是夏天，真是有點沮喪。

沒想到，加州州長下令從一月二十號開始，年滿六十五歲的老人可以接受疫苗接種。於是我馬上上網登記，幸運地讓我登記到了，預約兩天後的下午到洛杉磯郡的教育中心接種。

上網登記成功後，疫苗注射中心立刻回覆一個確認的電子郵件，說屆時只要帶著這個確認郵件、有照片的身分證明、地址證明（水電帳單）及醫療卡（Medicare ）就可以免費接種了。

終於等到了接種的時間，為了擔心有副作用，由兒子開車帶我去注射。在電視新聞上看到好多人都得等四五個小時才能注射疫苗，因此我們提早了三小時去教育局。到達地址以後，看到偌大的停車場有許多橘色的立標，分隔成二十多個有號碼的車道。

在進入車道以前的一條街上，每輛車子都排隊經過醫療人員的口頭詢問，她們問我是否帶有確認預約信及必備證件，當我們確認之後，就往車道前進，前面的車輛都一一被指引到不同的車道上，然後到第一個關口，有人來檢查身分證、醫療卡及確認信、地址、證件，另外一位護理人員再次詢問我有否身體不適，及是否以前對流感疫苗 接種產生過敏症狀。當我回答完畢之後，車子就開到下一個關口，有位護理人員替我量體溫，另外一位叫我報名及生日之後第三位護理人員就替我注射。

我們都有戴口罩，我也沒有下車，就打完針了。護士把我的身分證還給我，還給我一張卡片，證明已經施打第一劑疫苗，上面還提醒第二劑應該施打的日子，需要自己再去上網登記。

注射完畢後車子開到最後一個關卡，有一位醫護人員問我有沒有身體不適，並且給我一個QR Code放在手機上，今後七天，每天都會有電子簡訊來問我疫苗的反應狀況，若有不適，會簡訊告知我如何處理。

他指示我必須坐在車上等十五分鐘，沒有不良反應我們才能離開。醫護人員在我們車窗玻璃上寫下時間，我和兒子就在車上等。滿十五分鐘後，告訴他我一切安好，他就放行了。我們前後總共只花了四十分鐘，非常順利。

世界日報報導說，美國的第一件新冠肺炎病例是去年一月二十二日在科羅拉多州確診的；而一年之後，不但疫苗早已研發成功，我也正巧在今年的一月二十二日接種，真要感謝醫療科學研究的貢獻，造福人群。