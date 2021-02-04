因為疫情 ，我已許久未在社區間散步了，直到最近疫苗問世令人安心不少，我又見院中樹木已轉色，想必社區中鄰居院裡的樹木也是一片繽紛色彩，於是我決定恢復散步。

社區人行道上果然灑滿落葉，與微風中枝頭的秋葉遙相呼應。我邊走邊觀賞久違的街景，突然被一戶人家門前的雙人座椅吸引。那是寬木條釘製且剛擺放在室外不久的座椅，想到主人坐於其上，在黃昏觀夕陽，在夜間納涼賞月，該是何等愜意！

就在我邊走邊想之際，又見一家門前也擺放了座椅，與前者不同，後者是兩張單座椅，這種座椅也是寬木條製作，但較雙人座椅寬、矮，主人在椅上擺著椅墊，坐起來肯定更舒適。接連兩家人門前的座椅引起我的好奇心，發現兩條長長行人道旁約三、四十戶住家，竟有七、八家門前都擺放了座椅，且多為木質雙人座。我突然對社區中這景象產生好奇心，為何數月不見的許多鄰居門前會擺放雙人座椅？是疫情使人們無法遠遊只得閒坐院中賞景嗎？

邊走邊想，腦海中浮現一景象，大約十年前，我曾到俄亥俄州 的雅典城鄉下小住數月，每日清晨散步時，我總會走到街道盡頭，那兒有條小溪，映著晨曦中逐漸甦醒的藍天煞是美麗。溪前有片綠草地，應該是市政府特別規畫的綠地，那兒三面無車道，我常在草地上做簡易體操，徹底舒展四肢後，延著小溪旁再走一會才返回住處。

第一次來到小溪邊，就見到一張深綠色鐵質雙人座椅，我原以為是市政府擺放供行人之用，正奇怪為何在長長的溪邊只放置一張座椅？卻發現那是件捐贈品。椅背的小鐵片上刻著捐贈者的姓名，並有段說明：這家兒女懷念父母—一對恩愛的老夫妻，他們離世前的歲月，只要宜於外出的日子，幾乎晨昏都來此散步，看著剛升起的朝陽，望著緩緩下沉的夕陽。這片空曠的草地為老夫婦的生活增添許多樂趣，只是老先生最後不良於行，老太太推著坐輪椅的丈夫每日前來，她自己則坐在草地上，與丈夫共同享受自然景觀與寧靜。當老夫婦過世後，兒女們捐了這張椅子，希望再來賞景的路人有座椅可休息，藉此紀念他們逝去的父母。自那時起，這張雙人座椅，就成為我記憶中最美的座椅之一。

如今見到社區中許多人家都擺放著雙人座椅，我又想起了那張深綠色鐵質雙人座椅。我猜想，有空閒坐在椅子上的人，必是生活較悠閒，很可能這附近增加了一些退休 者。我們這一帶雖非新興社區，但每戶都有寬廣庭園，且交通便捷、治安良好、鬧中取靜，我住了二十餘年很少見人家搬走，許多人也將近退休年歲，如此說來，擺張座椅享受愜意的退休生活，也是合理的推測吧！

這番猜測後，我再見這些座椅時，心中就會興起一陣喜悅，當人們不須再為生活奔忙時，坐在門前座椅上愜意地欣賞街景，也是人生中的一方美景。