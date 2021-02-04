過去常聽老人說：「娶個媳婦笑哈哈，過了三天鬧喳喳。」吵鬧的原因多是因為婆媳不和。婆婆和媳婦都想把關係處好，可多數都有些小疙瘩。倒不是婆婆想留一手，更不是媳婦故意為難婆婆，我認為要想關係和睦、融洽，就是要多多互相體諒，多看彼此的長處和優點。人無完人，這和交朋友是同一個道理。

退休 前，辦公室有幾個年輕人時不時對自己的婆婆、媽媽說長道短。小馬對她婆婆意見最大，她氣呼呼地說：「晚上下班回家，老遠就看到我婆婆穿著件老掉渣的舊棉襖，領著我女兒站在路口等我。真給人丟面子，有新羽絨服她不穿，我一看她那個邋遢樣，心裡就堵得慌。」小王也憤憤地說：「昨天中午剛到家，看到婆婆提了菜從外邊進來。還沒坐穩，就對著我邊報菜價，邊發牢騷，什麽菜太貴了，真討厭，這不是明明在向我討菜錢嗎！」

叫大崔的小夥子也坐不住了，急忙來訴苦：「昨天我們買了半隻烤鴨，我媽捨不得吃，夾起一塊肉就放到了我的碗裡，我一看老婆的臉色不對，趕忙就扔到了她碗裡。她夾出來就扔進了垃圾袋。你說我媽是疼我呢，還是害我呢？」

我接觸的這些年輕朋友都有一定的文化素養，不會和婆婆發生正面衝突，但相互的表情誰都能讀懂。其實要解開這些小疙瘩也很簡單，只要多站在對方的立場想一想就迎刃而解了。

我的婆婆年輕時，生了孩子三天就下水田，特別能吃苦。所以她生活簡樸、疼愛兒子，我非常理解。有一次不知為什麽，我很生丈夫的氣，大聲嚷他，婆婆就悄悄對我說：「小妹呀，我兒子脾氣好，這要換了你的公爹可不行啊！」我知道她是在心疼兒子受委屈，只是對她笑笑。

我為了讓婆婆吃好，盡量多買些她愛吃的菜，她還責備我不會節約，花錢太浪費。我耐心地對她說：「妳吃苦受累大半輩子很不易，我想叫妳吃好些，養壯些。」以後她常對鄉親說：「我家小妹脾氣不好，心眼兒好。」我想，人心都是肉長的，你體諒她，她就體諒你。

我的兒媳上班遠，非常辛苦。但當她聽說我生病時，不僅立刻打電話來問候，還抽時間回家來看我。到了家，主動進廚房刷鍋洗碗，使我感到很窩心。我病好後，就寫了電子郵件從網上發給她，表達了我的感激之情；還有一次我騎自行車帶孫女上學的路上，孫女用小拳頭幫我捶打腰，使我感到很舒服，當晚我又發了電子郵件，表揚兒媳教養了個好女兒。

現在學校對學生以表揚為主，我對子女也是一樣，尤其對兒媳更要捕捉她的長處，多加讚揚，所以家庭生活一直樂融融。