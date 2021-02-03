幾天前，大姊傳來在泰國 羅永老家的照片，她的小孫子爬上樓梯採摘蓮霧，天真無邪的笑靨與抓在手上紅粉水嫩的蓮霧，畫面美如一首詩。看著看著，不禁讓我想念起羅永老家的蓮霧樹了。

蓮霧主要生長於熱帶，原產於馬來群島，在馬來西亞、印尼、菲律賓、台灣 都很普遍。我在美國 的市場沒見過蓮霧，我有許多朋友每次回台灣必吃的水果中，一定有蓮霧和芭樂。

老家的蓮霧樹是大姊種的，當年父親在老家養病，大姊種兩棵父親喜愛的樹，讓喜歡蒔花弄草的父親心中有期待、有盼望。她跟父親說：「你看這樹，翠葉如玉，枝幹修直，想像這庭院，就像在萬壑千岩中，等紅寶石般的蓮霧結實纍纍時，景象多美呀！我們要一起看它長大，等它結果喔！」

大姊的話，把父親逗得開懷大笑，凝視著這個他最疼愛的大女兒，心中充滿溫暖與安慰。

大姊說：「蓮霧樹藏有我與老爸之間的祕密，小時候爸爸常跟我說，等以後爸爸有能力了，要買一塊小農地，種幾棵蓮霧給妳摘。」在父親年老體衰的時候，大姊刻意買來蓮霧樹，種在前院，其實是為父親實現他年輕時的願望。

每日，父親坐在前陽台，看母親在園中種菜，看大姊修整庭院的花草，也看這兩棵蓮霧樹日日成長。

泰國的陽光足，羅永土壤肥沃，它是泰國的榴槤、紅毛丹、芒果的主要產地。蓮霧樹在這麼優越的環境下飛快茁壯，種下第一年就開始結果了。

我第一次吃到自家蓮霧時，驚訝得難以言喻，脆又多汁，甘甜不膩，入口清涼，品種超級優越。看著一串串紅色小鈴鐺結滿枝頭，讓人感覺一陣風吹過，就有清脆悅耳的鈴聲響起。

往後幾年，果實愈長愈多，吃不完，還得到處送人。這兩棵蓮霧樹，讓父親的晚年生活充滿樂趣，滿滿的感受到兒女對他深深的愛。有一張母親坐在後陽台削蓮霧的照片最令我回味無窮。

蓮霧季節，每星期六下午，大姊忙採收，母親把蓮霧清洗乾淨、切好、分袋包裝，以備晚上拿到教會給樂團、詩班、查經班的弟兄姊妹們分享，並讓他們帶回家。愛與分享，是母親的一貫生活態度，我們從小，她就一直教導我們要有同情心，要照顧那些比我們弱勢的族群。

父親離世後，姊夫也安息主懷，羅永老家變成一塊傷心地，昔日的歡笑聲漸行漸遠。母親回台灣與小弟同住，這兩年因眼疾，雙目失明，但她仍樂觀面對，弟弟及弟妹都很孝順，母親很滿足。大姊搬到曼谷幫忙照顧孫子，蓮霧樹無人修整，恣意成長，落果滿地。

新冠疫情來襲，曼谷也成重災區，孩子每天窩在公寓，哪裡都去不了，只能上網。年底，大姊決定搬回羅永老家，請人將屋宇、庭院重新整修，清理。修剪枝葉後，蓮霧樹以嶄新的面貌重新呈現，再度充滿生機，結滿果實。看著大姊兩個小孫子搭著梯子摘蓮霧，當起小園丁的照片，一股複雜的心緒湧上心頭，有懷念、有欣喜，隱隱然，又聽到老家庭院裡的歡笑聲。