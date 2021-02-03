二○二○年，居家避疫把人們都悶成了「鹹菜」，再加上接連幾天的大雨，「鹹菜」都生黴了。新年第二天，和風麗日，氣溫回暖，與朋友相約去了植物園 舒緩筋骨。植物園的停車場車填馬隘，我們到了入口處，才知道需要在網上預購門票方可入園。為了不敗興而歸，我們只好另擇他處。

朋友建議去對街的購物中心。我抱著既來之則安之的心態，無目地的四處逛逛，看到櫥窗上貼著半價折扣，使我不由自主地走進了這一間著名的女用內衣專賣店。一套粉紅滾黑邊的睡衣，它的色澤和掛在衣架上的那股優雅，牢牢的吸住了我的目光。打了半價折扣後，那一套睡衣還是要四十四美元 。「不過是裹在被子裡遮身的一件衣服，把舊T恤拿來穿就可以了，何需花錢買一套睡衣？」這就是東方女人節儉的想法。

像那些優雅到讓我們艶羨不已的西方女人就不一樣，她們把性感、美麗都變成了骨子裡的氣質。她們認為：「我們有責任展示生命的美麗，那是我們應有的生活尊嚴」。雖然只是一套睡衣，但穿在身上會感覺到從裡而外散發出一種成熟、沁人心脾的魅力。有人說：「優雅的女人，是一道最美麗的風景海岸線。」

突然想到，明天就是自己的生日了，何不送自己一份生日禮物呢？我折回頭拿了那一套睡衣，直接走向櫃台去結帳。櫃台小姐告訴我，如果申請這間店的信用卡，立即可再減價。這麼吸引人的優惠，讓我更是不忍釋手。我沒留意收據上被刷了多少錢，就直接簽了字。

返家路上，我尋思著是不是應該換成另一款質料薄的，比較適合加州 的氣溫。於是我繞道去了住家附近的同一間連鎖店。在那我無意間看到了豎立在櫃台上的優惠牌子， 寫著：「買滿二十元就送二十元禮券」。 我告訴售貨小姐，我沒有拿到禮券。她看了一下我的收據說：「妳折扣後的價錢是十九點九七元。」但這位售貨小姐還是馬上補給我一張禮券，她的和顏悅色善氣迎人，讓我倍感親切。

無心插柳柳成蔭，我漫無目的地走進了這一間專賣店，七折八扣的減價後，這一套睡衣竟成了一份祝賀我生日的無價禮物。它雖是一套穿在室內的睡衣，沒有人會看到這私密的一面，但在更大程度上不是愉人，而是悅己。人的一生可以平平淡淡、渾渾噩噩地過，但也可以把生活看成是一種風格，這風格來自於生活的態度，那種態度就是：優雅地生活，優雅地老去。