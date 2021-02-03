當年在社會局，有一位和我同時考進去當社工的男同事，他是個信教非常虔誠的黑人，年紀比我大，他說他是貧苦出身，是他單親媽媽六個子女裡唯一沒有混幫派 、進監獄 ，也是家裡唯一的大學畢業生。他曾經做生意，但沒有成功，所以當他考上橙縣社工以後，非常高興終於有穩定的工作和收入。他結過兩次婚，有一個女兒跟前妻住，兒子跟他和現任太太住。

我們同時開始工作，因此患難與共，我們還有另外的共同點，就是他的女兒和我的大兒子同年。當孩子在唸高中三年級的時候，我們常討論孩子們申請大學的進度。他的女兒最後申請到南加大 的獎學金，同事非常欣慰他女兒不必花他的錢去外地念大學。

在孩子高中畢業的暑假，有一天他女兒出去玩，過了兩天還沒有回家，他的前妻一直聯絡不上女兒，便去報警。然而警方沒有接案，說也許年輕人是在和朋友玩，過幾天就會回來的。

家人到處打聽女兒的行蹤都沒有結果，幾個禮拜之後他們再去報案，這次警方告訴他們，在驗屍所裡收到一個年輕的無名女屍，已經好久了。沒想到同事夫婦去看了之後，才發現這是他們的女兒。他們的悲痛是可想而知的。

經過警方調查，原來他的女兒要跟男友分手而被槍殺了。我的同事痛失愛女，悲傷得無以自拔。在他女兒的葬禮上，同事變成了一個無助又精神不濟的老人，一直重複說：「他們把我的寶貝拿走了……」。看到他的情況，我們都心酸難過。

同事請假在家好幾個禮拜之後回來上班，大家都不知道要怎麼和他說話，怕引起他傷感。有一天，同事主動告訴我一件事。他說，女兒葬禮之後，他非常傷心，每天在家哭泣，甚至無法起床。有一天早上，他非常難過的禱告，求神指示，告訴他他的女兒現在是否安好平和。就在那個時候，他家樓下的收音機突然大聲響起了年輕人吵鬧的音樂，他以為太太上班前沒有關收音機，就下樓去把它關掉。

他打電話去問太太為什麼把收音機開的那麼大聲，又不關掉就去上班，他太太說，她一大早就去上班了，根本沒有開收音機。同事立刻悟到，這一定是女兒傳給他的音訊，告訴他，她現在並沒有痛苦受難，叫他放心。

同事得到這個安慰，終於重新振作起來。我聽到這件事，心裡猜測也許這是個巧合，但只要對他有幫助，外人不必追究真假。

幾個月前，中秋節的前一個晚上，我打開臥室的電視，一面聽夜間新聞、一面漱洗準備就寢。結束後我關掉電視躺在床上，看到窗外明亮的月光，想到先生生前最喜歡和孫女們過中秋節，我們會一起在後院圍一圈，熱鬧地對著月亮跳山地舞。

如今月亮又圓了，先生卻走了。我很傷心的對著身旁先生睡的那一邊大聲地說：「我很氣你耶！」那一剎那，電視忽然自己打開了，音響和彩色影像突然播放在已經熄燈的臥房中，把我嚇了一跳。那時候我心中突然有了個想法：這是先生來告訴我，他並沒有離開我。

這些是不是逝去的親人在我們最迫切的時刻，用能量傳遞訊息來幫助我們？也許在別人眼中這不過是個巧合，但是靈魂神鬼，有誰得知？難怪，子不語怪力亂神。