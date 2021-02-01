將近二十年前，大兒子剛剛大學畢業，那時候美國 的就業 市場非常好。因為他是學市場經濟的，當時兩個很有名的資訊公司都要聘請他，公司的人事部主管還在大飯店請他吃大餐，說服他簽約，和現在美國大學生畢業難找到工作的情況真有天壤之別。

大兒子終於決定去一個大公司工作，薪水很不錯，他能夠如此順利的就業，我們做爸媽的都替他高興。後來我去美髪店洗頭，與我熟識的老闆娘跟我聊近況。我很高興的告訴她，兒子找到中意的工作了。老闆娘也是看著我大兒子長大的，她好心的和我分享一個她在台灣的習俗。

老闆娘說，她故鄉的習俗是兒子成年、開始就業以後，媽媽會規定他一定要每個月從薪水裡拿出一部分交給媽媽；媽媽把它存起來，等到兒子結婚時，媽媽把這筆錢全數交給兒子，這樣新婚的兒子就會有一大筆錢，但是媽媽沒有真的出錢，這不是皆大歡喜？老闆娘教我今後也這樣替兒子存錢，我決定如法炮製。

我趁著兒子周末回家的時候跟他說，「你現在賺錢了，可以開始每個月給我兩百元零用錢好嗎？」兒子非常驚訝地說，「妳不是也一直在上班嗎？也有薪水啊，為什麼向我要錢呢？」我沒有想到兒子會有這種反應，一時之間想不出來更好的解釋，就告訴他，「我就是要有多兩百塊的零用錢嘛」。沒想到兒子說，「妳若真有需要，為什麼不去跟爸爸要？」如此不識相！我只好放棄替兒子存「嫁妝」了。

我氣鼓鼓地跟先生告狀，跟他說兒子怎麼那麼不上道，連我直接向他要錢都慘遭拒絶。先生很驚訝地問我為什麼會向兒子要錢？當我告訴他原委後，先生很不以為然的告訴我，現在是什麼時代了，兒子自己賺錢自己花，要存多少錢由他決定，兒子才用不著老媽替他張羅結婚後的「嫁妝錢」。

跟兒子要錢真是自討沒趣。我非常不服氣兒子如此辜負我的苦心，乾脆把話挑明白，直接告訴兒子，我不是向他要錢花，其實我是在替他存錢。兒子才恍然大悟的請我不要費心，他說理財的事他自己可以張羅。既然如此，我只好放羊吃草，隨他去了。

後來我們高中同班同學辦了一個旅遊，同學們從世界各地會合，幾十年不見，大家見面非常興奮。到了晚上回到旅館，好多人擠在一個房間裡聊天，分享自己的近況。由澳洲來的瑩告訴我們，她的獨生兒子非常貼心，知道媽媽要遠征美國參加同學會，不但幫她買機票，臨出門前還塞了一千美元給媽媽當旅途中的零花錢，同學們聽到都非常羨慕她有這樣好的兒子。有幾個有女兒的同學還頻頻打聽瑩的好兒子有沒有女朋友了，乾脆替彼此的兒女做個媒，來個近水樓台先得月，從老同學變成兒女親家，多好。

我回家以後告訴先生和兒子們，那位同學有多麼幸福，想必是大兒子聽出我話中有話，那年的聖誕節，兒子給我的禮物是一張金額不小的支票 。他告訴我，這支票足夠替我以後兩次同學會的旅遊和零花錢買單，但別忘了也要把這支票的事告訴我的同學們。我高興得不得了！兒子深得我心，我不是要兒子的錢，要的是兒子送的面子啊！