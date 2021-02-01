我有一個常犯過敏 的鼻子，自小就是進出耳鼻喉科的常客，朋友常打趣說我是「感冒小姐」，深以為苦。可是相反的，我也有一個非常敏感的嗅覺，它也帶給我利害雙向的結果，多數是害多於利。

當我在台灣 教書的時候，因為是專任的美術教師，所以我每天要跑到不同的班級去授課，我們的休息室在二樓，有一天我不知道樓下在施工油漆，當我經過施工處時，一股強烈的塑膠漆的味道撲面而來，我馬上噴嚏連連，就犯了過敏。

還有一次，有個同事要教我們如何做牛肉漢堡來給孩子換口味，於是我們紛紛準備了食材回家如法炮製，當然做牛肉漢堡少不了洋蔥調味，所以我在切洋蔥的時候，刺鼻的洋蔥味使我又因鼻子過敏引起了上呼吸道發炎，受罪了好長的一段時間。

這種對氣味的敏感到了美國 也帶給我很大的工作上不便。為了生活一再轉換工作，最後進入醫院做了護理工作，這下子無可避免地會接觸到各種不同氣味。

時常接觸到的是病人用的腋下除臭劑或是黑人所用味道強烈的香水，還有少不了的病人排泄物，當我受不了那種強烈的刺鼻氣味的時候，我就會噴嚏連連，氣人的是，這些病人不知道是他們使我過敏，反而大驚小怪地說我生病了，叫我離他們遠一點。

最不能避免的一種味道是清潔工用來消毒清潔地面的消毒劑，那種漂白水如果摻和的時候濃度過濃，就會有刺鼻的臭味，我肯定那種氣味是對人體有害的。

疫情以來肯定影響到報紙的銷量問題，家裡附近的售報箱都買不到報紙，所以每天早上我都要搭公車到較遠的地方去買報紙。今天一上公車，雖然隔著口罩，我仍能聞到那種熟悉的漂白水消毒味道，那是我在醫院聞到過久違的熟悉氣味，雖然以前對此氣味有惡感，但是現在我卻有大大的好感，因為這表示公車處對於防疫消毒工作做得非常徹底，決定要打電話到公車處去給他們按讚、表揚、嘉獎一番他們辛勤的為民服務工作。