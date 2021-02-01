我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

星星知我心

小雨人

二○二○年的冬至，許多喜歡仰望星空的人翹首以待，因為兩個相距了六億五千萬公里、太陽系最大的行星—土星和木星將上演一場八百年以來最親密的會和。三生三世也未必有幸能目睹如此 「星星相吸，兩星相印」的天象奇觀，而下一次大合，要等八十年以後了，大部分人都不可能看見了。如此想來，這應該是二○二○年少有的小確幸了。

九歲的兒子是個天文學小達人，老早就把這個重要的日子圈在日曆上了，他還煞有其事地給我們做了科普教育，弄明白為什麼這兩個相距甚遠的行星會在視覺上形成一個點的效果。本來還想臨時抱佛腳去買一個望遠鏡，竟然均告售罄，看來追星族都是有備而來。

好不容易在一家二手店找到了一個年代有些久遠、看起來有些破舊卻透著專業範的古董望遠鏡。見到我對這部上了年紀的望遠鏡的踟躕和遲疑，頭髮花白的老店主便自告奮勇地在離我幾米遠處站好，說，「放心吧，這個望遠鏡雖然舊了一些，可功能還行的，你試試看，應該可以看見我臉上的青春痘」。他的幽默把我逗笑了，決定買下它，若干年前，也許有人拿著它仰望星空，豈不是殊途同歸了？

冬至日天黑得特別早，看「土木大合」的最佳時機應該是太陽下山後的一小時。我趕緊催促孩子們穿戴好保暖的冬裝準備出發，女兒堅持要帶上自己最要好的朋友，也許是想一起許下什麽星語星願吧？

我開著車行駛在出城的高速公路上，望著城市璀璨明亮的燈光，我暗地有些著急，開始加快踩腳下的油門，得趕緊找到一個出口下去，可別耽誤了看 「土木大合」的盛事。哪知現代文明的極度發展，使得找到一處遠離城市燈光的黑暗地帶變得異常艱難。好幾次見到燈光稍暗，我便從高速公路下來，卻不料新開發的民居一棟棟地隱藏在阡陌小道旁，夜色闌珊，燈火通明，好像在向我宣告領地，北美特別講究隱私，只好另闢蹊徑了。

兜兜轉轉開了一個多小時的車，都找不到沒有城市燈光污染的地方，讓我可以泊車觀賞這場曠世奇景，最終與之錯失交臂，終生抱憾！悻悻打馬回府後，卻發現孩子們一點都沒有像我那樣懊喪失落。我嘗試去安慰小天文發燒友，他竟然很認真地對我說：「媽媽，我是看見了一大一小，一明一暗兩個點的，因為你一直在開車才沒有看見。」不管是他覺得我才是需要安慰的人，還是因著對天文學的熱忱和激情讓他的內心看見了「土木大合」，我都覺得今天的努力沒有白費，他體會到了我的良苦用心，感受到了我仰望星空的赤誠初心，「土木大合」雖然無緣目睹，卻感知了血緣和親情的「心心相映」。

出於防疫安全，女兒和她朋友選擇戴著口罩，在屋前草地上唱歌、跳舞、聊天，我泡了兩杯熱巧克力給她們禦寒。沒有看到 「土木大合」，卻看到了另一種因為疫情而久別的重逢。但願她倆還能相約共赴下一次「土木大合」。

八十年後的那晚，沒有疫情，沒有城市燈光污染，孩子們、或許孫子們帶著孩子能夠找到一處空地，仰望星空，而我則在另一個世界看著他們，他們還會想起今夜我們一起去追尋「土木大合」嗎？

疫情 教育 防疫

上一則

疫情中旅遊

下一則

《老照片說故事》日記一則

延伸閱讀

加州高速公路沿途安裝22個充電裝置 30分鐘充80％電量

加州高速公路沿途安裝22個充電裝置 30分鐘充80％電量
芝高速路槍擊案激增 受害者指破案率低籲強化監視

芝高速路槍擊案激增 受害者指破案率低籲強化監視
車流減62% 疫情下新州車禍反增

車流減62% 疫情下新州車禍反增
發現另個「地球」！天文學家：100萬分之1的機率

發現另個「地球」！天文學家：100萬分之1的機率

熱門新聞

圖╱曾華容

碗粿

2021-01-27 02:06
LA日前出現一個寫有「紐約死了，別回來」廣告牌。

LA出現「紐約死了」廣告牌 藝術家：沒有你城市好好的

2021-01-27 18:00

父親的家

2021-01-25 02:07

我接種了新冠疫苗

2021-01-25 02:01
在義大利教堂門前的階梯上的皮特，在新冠疫期間戴著口罩乞討。（李遠．攝影）

義大利的非洲難民（上）

2021-01-26 02:02
倩華∕圖

科技令居家避疫樂無窮

2021-01-30 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居