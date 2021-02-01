二○二○年的冬至，許多喜歡仰望星空的人翹首以待，因為兩個相距了六億五千萬公里、太陽系最大的行星—土星和木星將上演一場八百年以來最親密的會和。三生三世也未必有幸能目睹如此 「星星相吸，兩星相印」的天象奇觀，而下一次大合，要等八十年以後了，大部分人都不可能看見了。如此想來，這應該是二○二○年少有的小確幸了。

九歲的兒子是個天文學小達人，老早就把這個重要的日子圈在日曆上了，他還煞有其事地給我們做了科普教育 ，弄明白為什麼這兩個相距甚遠的行星會在視覺上形成一個點的效果。本來還想臨時抱佛腳去買一個望遠鏡，竟然均告售罄，看來追星族都是有備而來。

好不容易在一家二手店找到了一個年代有些久遠、看起來有些破舊卻透著專業範的古董望遠鏡。見到我對這部上了年紀的望遠鏡的踟躕和遲疑，頭髮花白的老店主便自告奮勇地在離我幾米遠處站好，說，「放心吧，這個望遠鏡雖然舊了一些，可功能還行的，你試試看，應該可以看見我臉上的青春痘」。他的幽默把我逗笑了，決定買下它，若干年前，也許有人拿著它仰望星空，豈不是殊途同歸了？

冬至日天黑得特別早，看「土木大合」的最佳時機應該是太陽下山後的一小時。我趕緊催促孩子們穿戴好保暖的冬裝準備出發，女兒堅持要帶上自己最要好的朋友，也許是想一起許下什麽星語星願吧？

我開著車行駛在出城的高速公路上，望著城市璀璨明亮的燈光，我暗地有些著急，開始加快踩腳下的油門，得趕緊找到一個出口下去，可別耽誤了看 「土木大合」的盛事。哪知現代文明的極度發展，使得找到一處遠離城市燈光的黑暗地帶變得異常艱難。好幾次見到燈光稍暗，我便從高速公路下來，卻不料新開發的民居一棟棟地隱藏在阡陌小道旁，夜色闌珊，燈火通明，好像在向我宣告領地，北美特別講究隱私，只好另闢蹊徑了。

兜兜轉轉開了一個多小時的車，都找不到沒有城市燈光污染的地方，讓我可以泊車觀賞這場曠世奇景，最終與之錯失交臂，終生抱憾！悻悻打馬回府後，卻發現孩子們一點都沒有像我那樣懊喪失落。我嘗試去安慰小天文發燒友，他竟然很認真地對我說：「媽媽，我是看見了一大一小，一明一暗兩個點的，因為你一直在開車才沒有看見。」不管是他覺得我才是需要安慰的人，還是因著對天文學的熱忱和激情讓他的內心看見了「土木大合」，我都覺得今天的努力沒有白費，他體會到了我的良苦用心，感受到了我仰望星空的赤誠初心，「土木大合」雖然無緣目睹，卻感知了血緣和親情的「心心相映」。

出於防疫 安全，女兒和她朋友選擇戴著口罩，在屋前草地上唱歌、跳舞、聊天，我泡了兩杯熱巧克力給她們禦寒。沒有看到 「土木大合」，卻看到了另一種因為疫情 而久別的重逢。但願她倆還能相約共赴下一次「土木大合」。

八十年後的那晚，沒有疫情，沒有城市燈光污染，孩子們、或許孫子們帶著孩子能夠找到一處空地，仰望星空，而我則在另一個世界看著他們，他們還會想起今夜我們一起去追尋「土木大合」嗎？