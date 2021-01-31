由於疫情 的影響，我們這班茶友的周五茶聚只好暫停，但大家還是不時通過電話相互問候和交流。

C醫生是我們這個茶友群的元老之一，上世紀五○年代初剛從廣東光華醫學院畢業，便響應國家號召，告別新婚不久的妻子，毅然奔赴既荒涼落後又缺醫少藥的海南島，開拓醫療防治事業。經過幾年艱苦努力的奮鬥，取得了可喜的成果。他後來到佛山第一人民醫院工作，由於醫術高明醫德又好，很快就成為當地頗有名氣的權威病理學專家。

C醫生退休後來美定居，女兒女婿又在舊金山灣區從事醫務工作，算得上是杏林之家了。茶友們有病痛或醫療方面的問題向他請教，他都一一給予切實有用的指點，加上他經歷豐富，學識淵博，談吐間常有過人的見識，因此很受大家的敬重。

聖誕節 前夕我與C醫生通電話，兩人互道祝賀後，話題很自然就轉到當前的疫情上來。我略帶點情緒地說，美國 與西方國家當前疫情嚴重，很大一個原因應是人們不願戴口罩防護，當局對此似需採取一定的嚴格措施。C醫生是傳染病學方面的權威，自然同意我的看法，但對此卻有更深入的見解。他認為不願戴口罩是西方人的一種民族習性，很難強求一下子就能改變的。

他啟發我說：「比如吃飯使用筷子，這也是東方人的一大民族習性。儘管許多西方人認為這很不衛生，是疾病傳播的一種途徑，但如果某一天政府突然要強行禁止使用筷子，妳說東方人能接受得了嗎？」經他這一分析，我換位思考後便釋然不少。

C醫生是病理學專家，化學自然是他的強項，他有一大業餘愛好就是自釀葡萄酒。記得某年在一次茶聚後，他邀請我去他家作客。C醫生從冰箱拿出一個瓶子，倒出一些深紅色的葡萄酒請我品嘗。我對酒外行，但也覺得此酒味道不錯，香氣和濃度皆宜。C醫生見我連聲稱讚，便略有些自豪地說這是他自己釀製的葡萄酒。

我向他請教製作的方法，他便如數家珍地娓娓道來：首先是選買品質好的葡萄，洗泡風乾後將其擠碎倒入瓶子裡，用厚紗布封口，但切忌密封。隔兩三天放入些許冰糖並加以攪拌，待葡萄發酵約一周成酒後，將其過濾倒出，讓渣汁分離便大功告成。「這就是妳現在所喝的葡萄酒了。」

在C醫生興致勃勃地講解時，我發覺同是醫生的C太太靜坐一旁，嘴角含笑地默默望著丈夫，眼神裡蘊含著一種深厚的理解和情意。經C醫生如此介紹，我再細品一口佳釀，更覺得齒頰留香了，因為這裡面包含著他的一番心思與勞作，自然與外面售賣的紅酒大有區別。告別時，C醫生又從冰箱拿出一瓶自釀葡萄酒，笑著對我說：「帶回去，請你太太也品嘗品嘗。」