美國 各城市在聖誕節前，慈善機構都會為弱勢家庭的孩子們努力籌款準備聖誕禮物。今年在我居住的加州 橙縣有一則籌聖誕禮物的消息。一位四十多歲的白人警員告訴記者說，聖誕節對他個人有特別的意義，所以他每年都義務擔任橙縣警察 局的禮物籌募負責人，他今年已經籌得了近千包禮物要分送給需要的孩子們。這位警員說出了他的個人故事，啊，原來我認識他。

這位警員說，四十六年前的聖誕夜，他被人在聖塔安那城中心的一個垃圾桶裡面撿到。那時他剛出生不久，被一個毯子包著，毯子裡有一張紙條，上面寫著「請照顧我」，旁邊還有一包尿布和一桶奶粉。當他被發現時，他已經失溫快沒有小命了，好心人打電話找來警察，警方立刻把嬰兒送到醫院急救，總算救活了他。

按照加州的兒童保護法，警方必須通知社會局兒童保護處，依據惡意遺棄、虐待兒童的條款，這個嬰兒由社會局接收保護。那時我剛開始在社會局兒童保護處當社工，督導把這個案子交給我的一位白人女同事去辦。

這位女同事叫米莉，五十多歲，和先生結婚多年但是沒有孩子。米莉去醫院調查之後，也去嬰兒病房看到了這個新生兒。據醫院說，孩子的情況穩定後就可以出院由社會局來照顧，米莉說當她看到孩子時，覺得這個孩子像一隻小老鼠一樣無助，她不忍心讓這孩子這麼小就去寄養家庭。

她先和先生商量後，回到社會局請督導讓她把孩子帶回家由她代理寄養，直到社會局和法庭做出合法的決定。督導允許了她的申請，於是米莉在孩子出院後就留職停薪了半年，拿寄養家庭的補助，在家帶孩子。美國人的童話說，小寶寶是仙鶴（美國的送子鳥）銜在口中飛到人家的屋頂上送到的。米莉說她和先生婚後等了十幾年都沒有等到送子鳥，沒想到是她的工作讓她撿來個孩子。

在那半年期間，每次米莉帶孩子去看醫生做新生兒檢查時都會繞過辦公室來看同事，我們看到米莉對孩子的親切照顧，都擔心若是社會局找到孩子的生母，把孩子判回母親時，米莉會捨得放手嗎？米莉說，「一切聽上天的安排，如果找到他的生母，法庭認為她有能力照顧孩子，我會祝福他們母子，我會放手」。米莉接著又說，「所以我現在只專心照顧他，我不要太愛他，以免陷得太深」，說完她緊緊抱起孩子，在他的小臉上親了又親。我們笑了，米莉怎麼可能「不要太愛這個孩子」。

最後，在法庭規定的兩年內，警方和社會局都沒有找到孩子的家人，孩子終於由米莉和先生正式領養，成為米莉家裡的獨子。因為我職位的遷升，換了辦公室，和米莉沒有共事了。之後，由於她年紀比我大，比我更早退休，多年來我們沒有太多的聯繫。現在看到這位警員的故事我才知道，原來米莉毫無保留地告訴兒子他是從垃圾桶撿來的。如今看到他已經長大成一位有愛心的公僕，我替米莉高興。