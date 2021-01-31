因為疫情 全家在家，每天都得做三餐。剛開始的時候我還滿心歡喜，想著這麼些年難得有些日子能一家子一起吃三餐飯，因此每天變著花樣給他們做好吃的。

可再高的興致都禁不住時間的考驗，當這一日三餐做到一個月光景的時候，熱情被消磨得七七八八，我開始消極怠工，也黔驢技窮了。終於有一天，我撂了挑子罷了工，要求全家一起平分做飯的工作。於是召開家庭會議，將做飯的工作各自分派了，孩子們也都分到每周做兩頓飯的工作。

在這之前，他們都沒做過飯，對廚房工作的認知僅限於洗洗菜和煎雞蛋 。因此剛開始的時候，要做些什麼、要做多少，他們都搞不清楚。就拿煮米飯來說吧，雖然我建議了用米的量，可淘米的時候他們看米那麼少，怕不夠吃，又自作主張多加了好幾杯米，結果煮熟出來一大鍋，吃了好幾頓才吃完；煮麵條就更難了，沒有杯子可計量，我自己平日也是隨手抓幾把，因此我提的建議不好用。好不容易大致估摸了一個重量給他們，他們拿出做實驗的精神，用廚房秤一根根地往上加，多了一克還把一根麵條折斷了拿下一半來，確保準確無誤。

他們做飯，自然是工序能省就省，菜能少做就少做。有時候吃飯只有一個菜，炒飯也只分到半碗，吃完了感覺就像沒有吃，我只得自己偷偷在廚房裡拿了根香蕉來啃，回頭看到先生手裡遮遮掩掩地也拿著根香蕉。

當然他們也有解決方法，主食不夠就每人發一包薯片做主食，菜不夠，就每人塞一根黃瓜；當我抗議蛋白質不夠的時候，他們就弄一個水煮蛋解決了。

做肉菜對他們來說是另一個難關。肉菜做起來複雜，需要的調料也多，他們都搞不清，所以他們會盡量避免；而蔬菜就好辦了，在水裡泡一泡就可勉強算洗過，再上鍋加點油和鹽胡亂一炒就能吃。故而每次輪到他們做飯的時候，孩子們忽地一下變成了素食者。我想想，平日無肉不歡的人為了不用做肉可以這麼為難自己，也就不好意思提要求了。

他們做得多了，不好意思總是胡弄，於是慢慢地開始在網上搜索配方，研究一些複雜的菜式。比如自己發麵烤披薩餅、做雞湯義大利 麵，甚至還嘗試了做奶油濃湯。無論他們做得好壞，我們都不吝嗇讚美之詞，每次都很捧場的吃光光。漸漸地，他們的饅頭做得比我還好，菜式也更多樣，有時候還會有模有樣地擺盤裝飾。可見人的潛力是無窮的，一開始有多糟糕，後面看到的進步就有多大。

前不久，學校老師讓大家展示自己在居家期間學到的新才藝，大女兒就錄製了自己做大碗寬麵的過程來分享，得到同學和老師的連聲驚嘆，讓她頗為得意，從此幹勁更加十足。

總體來說，孩子做飯，就得接受給什麼吃什麼，不挑剔。一開始提太多意見，容易傷了他們的積極性，可能會適得其反。找機會在他們做得好的地方誇讚幾次，在做壞的時候鼓勵幾次，他們就能慢慢上手，甚至超過預期。如今，我已經能放手將做飯的工作交給他們，安心的等著飯來張口，這時候才真正享受到把孩子養這麼大的好處。