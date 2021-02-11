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年味

冬雪

在我家鄉東北，每逢過大年，各種「講究」很多，特別從臘月二十三小年起，人們就把日子過得年味濃濃的。在農村殺豬、包黏豆包、包凍餃子、做豆腐，打掃房間跟庭院，熱熱鬧鬧辦置年貨，大家都在一片忙碌聲中等待大年夜的到來。

孩童們更是歡天喜地唱起熟悉的歌謠，「小孩兒，小孩兒，你別饞，過了臘八就是年。臘八粥喝幾天，哩哩啦啦二十三……」，歌聲中，大年漫步走來，期盼明年有個好兆頭。農曆二十八，家家接福字，貼對聯，剪窗花，張燈結綵，沉浸在一片喜慶之中。

小時候，每到三十晚上接年神，家家孩子們都不顧寒冬臘月的北風，出來燃放煙花、爆竹，看上去別有一番景象。「二踢腳」、 「穿天猴」 、「千響大地紅」等劈裡啪啦地響起來，那聲音像春雷，我有些害怕，雙手捂住耳朵站在靠門的一角。一陣響聲過後，只見那些穿著紅色衣服的鞭炮，瞬間在冰封雪飄的大地開滿紅色鮮花，彷彿是春天盛開的映山紅，點綴著萬裡雪飄的北國。

年夜鐘聲剛過，奶奶給我們姊弟每人手腕上紮一縷紅色線繩，還為姊姊紮起紅頭繩。奶奶說這是喜慶、吉祥，它能避邪、躲災，給家人帶來幸福、平安。奶奶每逢過年都要做團圓餅，並在餅上點紅色，預示來年風調雨順，日子紅紅火火。跨年晚飯吃過，大人們在一起玩撲克，我和哥哥姐姐們圍著奶奶，一邊嗑瓜子，一邊嘮嗑，外面，寒風凜冽，屋內熱熱乎乎，年味十足。

我在家裡是最小的，什麼事我都愛起頭咬尖。大家剛剛吃完餃子，我就怏怏奶奶要吃凍秋梨。凍秋梨只有東北才有，吃它能解酒，去油膩，吃起來酸甜可口，東北人都很愛吃。

大年三十守夜是約定成俗的習慣，又是一年最溫馨的時刻。初一，我和哥哥、姊姊們早早起來，等待長輩發的壓歲錢，雖然只有五角錢，在那個時代已經是很滿足了。想起來那種年味倍感幸福，回味無窮。

如今我身在異國他鄉，終於明白「中國年」這三個漢字沉甸甸的含義，它體現著中國五千年古老文化的厚重，也代表著中華民族「龍的傳人」之胸懷。二○二一年中國年到來，雖然疫情煩擾著整個人類生活，但生活在海外的華人、華僑卻依舊眷戀著故土。

當我走在法拉盛緬街，道路兩側華人商家，並沒有被疫情嚇倒，貨架上掛滿各種各樣春節用品，如中國結、對聯、年畫、福字，看上去年味依舊。一位台灣朋友告訴我，買中國紅掛件和福字，是讓快樂驅走疫情，用喜悅迎接農曆牛年。我也買一張福字，滿心高興地回家了。

屋內，我輕輕撫摸掛在牆上那紅紅的中國結，那是二○一五年母親特意給我的，讓我不要忘記故鄉和親人，此刻，淚水忍不住從臉上流下。紅紅的中國結是母親的血、是母親的愛、是母親孕育我生命的瓊漿。我多麼希望疫情烏雲早日驅散，回家過年，再一次感受父母親和家人的愛，再一次感受北國故鄉飄逸的濃濃年味。

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