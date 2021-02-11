農曆牛年到，我又想起旅美第二年除夕前夕，幫教華友小阮一家人包東北餃子往事。

認識小阮之前先認識老阮。在鑽石吧一個小公園裡，我和來美探親的阮大哥熟絡後，經他的引薦和介紹，我和妻子開始為他女兒小阮家做保潔工作，每周一次接觸交往，情感不斷加深。小阮家祖籍為江西九江城郊，其丈夫在廣東長大。二十世紀初，兩人在加州 相識相知相愛結為伉儷。近二十年的奮力闖蕩打拼，兩人先後獲得房產經紀人、碼頭調度管理人員，並擁有了公民身份，購買住房，小家日子愈加殷實富裕。去年初冬，夫妻倆又新購置一處兩千多公尺的大房子。

進入農曆臘月，華人區域逐漸有了一些年味。一日，我和妻子收拾完她家房屋，小阮和丈夫一起向我們道出邀請：「年三十請你們全家人到我家新房做客，一齊辭舊歲迎新春。」我和妻子一時現出兩難，因為兒媳早已邀請二姨及表妹來家過年。聽了我們的述說，小阮坦露了心跡：「其實請你們來我家做客，不光是與你們歡聚過年，同時還有一個熱誠心願，是想讓你們教教我們怎樣包餃子。實不相瞞，我和丈夫都是大陸南方人，不會也沒包過餃子。但我丈夫外公是東北黑龍江人，她老人家曾告訴我丈夫，除夕夜一定要吃餃子，尤其是吃到包有錢幣的餃子，好運會相伴一生。」

聞聽此言，我和妻子連忙應允：「下個星期六，你們全家人都休息，我們倆再到你家教你們包餃子。」星期六下午，我倆驅車十多分鍾抵達小阮家，向他們傳授起包餃子技藝。

我們先言傳手動指導他們和麵、拌餡，之後輔導他們擀麵皮、包餃餡。是時，小阮丈夫把兩個孩子叫到跟前，語重心長地說：「你們祖母的老家在大陸東北，包餃子是祖母老家的過年習俗，你們倆雖然生長在美國，但也要知道這個習俗，學會包餃子。」說完，把一個美金硬幣包入餃子內，接著告訴孩子：「這硬幣餃子帶著好運，我的外公曾經說，當年你祖母就是在大年夜吃到錢幣餃子，順利考上外國語學院，畢業後順利來到美國，之後又把我帶到了美國，使我在這裡落腳生根。所以你們倆一出生，就成為了美國公民 。」

象徵吉祥、蘊含好運的餃子，很快擺滿了桌面蓋簾，因為全家人一起上陣，大手小手一起忙活，呈現了形態大小不一、胖瘦不等，小阮一家人仍舊喜笑顔開，興奮不已。小阮說：「不管怎樣，我們一家人學會了包餃子。」接著又說：「今年除夕年夜飯，我們不去飯店了，就在家裡包餃子，而且也包一個錢幣餃子，到時看誰能吃到好運餃子。」我和妻子接過話茬：「不管誰吃到，都能給你們家人帶來好運，而且好運連連。」

那年除夕鍾聲敲響之後，妻子收到了小阮的微信 ：「過年好，新春大吉！」末了附一語：「我們吃了自己包的餃子了！」