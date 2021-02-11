旅居美國 三十幾年，剛來美國時，我的兩個兒子一個十歲，一個六歲，因為都在台灣出生，在台灣過了童年，因此對農曆過年的春節有很深刻的印象，雖然在美國過春節沒有那種氣氛，但每年過春節時，我們家都會維持著除夕圍爐發壓歲錢的習慣，讓兒子們不會忘記。可是隨著兩個兒子逐漸長大，他們都上了大學離家之後，家裡過農曆年的氣氛也就漸漸地淡下來。

農曆新年是海峽兩岸三地華人 最重視的一個節日，從新年除夕的吃團圓飯開始，新年當天春節的互相道賀活動，親朋好友之間的互道「恭喜發財」，更讓新年充滿著喜氣洋洋的氣氛。從大年初一的春節拜年起，一直到元月十五的元宵節賞花燈，都是華人社會慶祝農曆新年的「過年」期間，盛大而隆重，這是中國 人的悠久傳統。

移民來到美國之後，因為春節在美國並非節假日，只有在華人社區的社團之間會安排新春期間的一些團拜活動，除了聚聚餐、敘敘舊之外，鮮少有過年的氣氛。近幾年來，可能因為華人移民來美國的人數增加，一些臨近華人社區的購物中心、大型商場，開始會在農曆新年之前，布置一些中國元素的裝飾，像是燈籠、牌坊、龍騰圖案之類的，在春節那幾天，也會有舞龍、舞獅的表演供顧客觀賞。離我們家不遠的漢庭頓植物園有中國庭院，更舉辦有春節活動。

自從我當上祖父，就在大孫子三歲懂事之後，我覺得應該讓孫子了解華人是怎樣過農曆春節的，就在除夕時要兒子帶孫子回家圍爐，然後要孫子向曾祖母、爺爺、奶奶拜年，長輩也給孫子紅包「壓歲錢」。起先孫子並不知道這紅包的意義代表什麼，也不知道紅包裡的壓歲錢有什麼用，就隨手把紅包交給他媽媽。過了幾年，小孫子也出生了，當小孫子也懂事之後，小兄弟也都知道這紅包壓歲錢的作用，他們已經懂得收到紅包後，會打開數一數，知道多少錢後才交給媽媽保管。

如果碰到除夕或春節是周末，我們也會帶著孫子們去裝飾中國新年布置的購物中心、超級市場，或者是有辦春節活動的植物園，感受一下過春節的氣氛；布置家裡也很重要，貼春聯、掛燈籠是必須的，只差無法放鞭炮。

我的兩個孫子，一個九歲、一個六歲，跟我們當年移民美國時，兩個兒子的年紀相仿，因此我更加重視如何讓孫子們過春節，這是讓孫子們能夠體驗中華傳統文化的機會，除了華人族裔身分的認同之外，也是很好的機會教育。

今年的農曆新年是星期五，又碰上新冠肺炎疫情失控，似乎不可能去購物中心或植物園了，為了防疫，也不可能叫兒子們一家回來吃團圓飯。我跟兒子商量好，除夕當晚我們各自圍爐，然後用視訊電話讓孫子們向曾祖母、爺爺、奶奶、姑婆等長輩拜年，紅包壓歲錢請兒子先準備好，照樣發紅包給他們，讓孫子們能感受到過中國新年和團圓的歡樂氣氛。以後等他們再長大一點，一定要找機會帶他們到台灣和大陸，體驗和感受一下真正的春節氛圍。