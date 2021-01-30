疫情 後，外出健走成了我們健身的唯一選擇，觀鳥、拍鳥成了我們癡迷的業餘愛好。過了冬至已是數九寒天，但甩開膀子快步行走，依然全身熱呼呼的，只是先生拍鳥時，常抱怨手指凍僵無知覺。

他有皮手套和絨手套，卻覺得戴上手套礙事。前不久，小兒子又為他買了一雙喀什米爾手套，他喜歡，直說喀什米爾柔軟又暖和，可是當他拿起照相機時，又把手套脫掉了，「要是有一雙露指手套，那該多好！」一個多小時在野外拍照，先生不停地搓手呵手，看到他凍得跟紅蘿蔔似的手指頭，我挺心疼的，決定要為他織一雙手套，一雙能戴著拍照的手套。

一回到家，我找出絨線和棒針後，就上網學習了。先生在一旁看到網上介紹的多是鉤針法，而且只有拇指分開的包指手套時，他懷疑地看著我，「你行嗎？」這話問得太傷人心！

我曾經是編織好手，織過各種各樣的毛衣。小時候常常看見奶奶忙活女紅，家中老老少少的毛衣都是奶奶織的。奶奶說，舊毛衣拆了再織，可以在磨損變細處加上一點毛線，這樣織出的毛衣更耐久。那時我就是奶奶的小幫手，我拆毛衣，奶奶把毛線繞在椅腿上；毛線洗乾凈後，我雙手套住毛線讓奶奶繞。奶奶見我有興趣又有耐心，就教我基本針法。而後我舉一反三，不時動點心思，搭配不同顏色，編織不同花樣，奶奶直誇我心靈手巧。

可是我從來沒織過手套。突然想起了茱莉，她是圖書館 編織班的主辦人，去年年初我參加了編織班學習，遇到熱情的茱莉，但沒多久，圖書館就因疫情關閉了。我馬上向她請教，茱莉問了我棒針的型號後，建議起針六十針，從腕部開始圈織，「手套要合手，如同鞋要合腳，一定要讓妳先生試，這樣才會織出滿意的手套。」

我開始嘗試，上下針打了幾行邊緣後，往先生手上一套，鬆垮垮的顯然太大了，只好拆掉。我減少了十針後再織再試，這回妥妥地套在了他的手腕上。織了邊緣織平針，不一會兒，就織得像個筒形；再讓先生套上它，確定大拇指的位置。就這麽一邊編織一邊比試，一只露指手套織成了，再織另一只時，就完全不需要先生當模特兒了。隔天又是個寒冷天氣，拍照時，先生全程戴著這雙手套，暖手又暖心。先生說，「兒子也喜歡觀鳥拍鳥，妳也為他織一雙吧。」第二雙織得更順手，郵寄給兒子前還專門拍了照，發給茱莉。

茱莉讚賞有加，她告訴我，待疫情過後圖書館重新開放時，她還會來我們這兒開辦免費的編織班，「贈送暖衣的活動還將繼續，妳願意參加我們這活動嗎？」 「願意！」我毫不猶豫地答覆。

贈送暖衣的活動在美國 是個傳統，我二姨一直參與其中，八、九十歲了還樂此不疲。我每次去看望她時，總會見到摺疊得整整齊齊的一叠圍脖帽子，和牆角一大筐五顏六色的毛線，「這是剛剛送來的，我得加緊編織，織完這些毛線，就有更多的人會收到溫暖的禮物。」她生前用她的愛心編織了許多圍脖和幾百頂冬帽，送給了素昧平生的人。

沏上一杯熱茶，放響一段音樂，我又拿出絨線棒針，開始學習編織帽子。期待著過些日子，大地回春，疫情消散，我能和茱莉她們一起送出冬帽，送出溫暖。