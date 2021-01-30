我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

馬爾地夫的最美海景

孟悟
圖╱孟悟
圖╱孟悟

我曾跟幾個旅途中的朋友聊天，提及這世上最美的海，有人首推夏威夷的海，我說我更愛加勒比海，色彩斑斕，像明豔絢爛的調色板；另有人說，馬爾地夫的海像晶瑩閃光的藍寶石，有人接著補充說，馬爾地夫的海水美出了人間的境界，有時候像水中的瑪瑙，有時候像天上的水晶。

聊天的那個時候，我還沒去馬爾地夫，只是在網上看過一些照片，總覺得這天下的海，美起來的模樣都差不多。

二○一九年，我心隨所願，搭郵輪去了馬爾地夫，見識了印度洋的世外桃源，那裡有一千多個島，有人居住的島嶼不過一百多個，配了度假設施的島只有五十個。

我在馬爾地夫只遊了三個島，首先是郵輪停靠的首都馬列島(Malé)。馬列島高樓林立，交通擁擠，任何景點都是人來人往，市中心的清真寺典雅華美，倒是值得一遊。從馬列坐船可以去不同的海島。

我們先去了度假名島巴洛斯（Baros），島上風光美輪美奐，隨便一拍都能當廣告鏡頭。碧水之上的茅草屋頂別墅(bungalow)，一個晚上要價一千美元。島上還有曼妙的拖尾沙灘：人行中間，兩面環海，沙白如雪，水碧如玉，最適合拍浪漫的婚紗照。島上的度假村消費不便宜，一杯果酒就要五十美元。我們喝了飲料，沒有久留，又上船去了另一個島—古利島(Gulhi )。

古利島民風淳樸，沒有過度開發，也找不到奢華酒店。靜下心來隨便走走，了解當地居民的日常生活，感受原始的風情風貌。放了學的小孩子尖叫著，在遊樂園歡快追打；小飯店門口的長桌上，堆滿了啤酒瓶，一群男人聚在一起大聲聊天；粉藍色的木門邊，一個老婦和小女孩擺攤，空氣瀰漫了烤魚烤蝦和新鮮水果混合的氣味；高高的椰子樹下，兩個穆斯林女子在洗衣服……。我喜歡這原汁原味的人家煙火，品味當地的傳統生活。

走到古利島的海邊，海水美得不真實，帶著半夢半醒的虛幻，讓人置身於一片光耀至極的琉璃世界。一抬頭，看穿比基尼的西方女子，和穿穆斯林保守泳衣的當地女子，在同一片大海中歡騰。

古利島的海灘原始淳樸，跟度假村的海灘不一樣，度假村的海灘全是遊客。我想起曾經去過的阿布扎比（阿聯酋首都），那個高貴而驚豔的城市規矩很多，當地人有當地人的海灘，遊人去遊人的海灘，互不干擾。阿布扎比的海灘四周修了高牆，保護穆斯林女子的傳統和隱秘。

當然，阿布扎比富得流油，奢華至極，就算是外國人的海灘，每二十米就安排了一個救生員。

而古利島只是一個普通的居民島，海灘無法配套相關設施，一個救生員都沒有。不過這又有什麽關係呢？人們歡欣喜樂，享受同一片海灘，無論膚色和種族，無論語言和信仰，共同擁抱這片人間天堂。那一瞬間讓人歡喜，歡喜人間的美好和諧。

只可惜我沒把那個鏡頭捕捉下來，但是已經留在記憶深處，成了馬爾地夫的最美海景。

美元 郵輪 夏威夷

上一則

大丸百貨

下一則

相聚離開都有時候

延伸閱讀

川普卸任首個周末赴佛州打高爾夫 川粉揮旗歡迎

川普卸任首個周末赴佛州打高爾夫 川粉揮旗歡迎
羊頭灣外區遊客多 華領促防疫

羊頭灣外區遊客多 華領促防疫

聖馬刁縣半月灣南部海岸 驚現亞裔女遺體

聖馬刁縣半月灣南部海岸 驚現亞裔女遺體
泰國想當疫情「避難天堂」但沒人去…不如馬爾地夫

泰國想當疫情「避難天堂」但沒人去…不如馬爾地夫

熱門新聞

黛安∕圖

被謀殺的律師（上）

2021-01-22 02:02
黛安∕圖

被謀殺的律師（下）

2021-01-23 02:02
圖╱曾華容

碗粿

2021-01-27 02:06
LA日前出現一個寫有「紐約死了，別回來」廣告牌。

LA出現「紐約死了」廣告牌 藝術家：沒有你城市好好的

2021-01-27 18:00

父親的家

2021-01-25 02:07

我接種了新冠疫苗

2021-01-25 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」