圖╱孟悟

我曾跟幾個旅途中的朋友聊天，提及這世上最美的海，有人首推夏威夷 的海，我說我更愛加勒比海，色彩斑斕，像明豔絢爛的調色板；另有人說，馬爾地夫的海像晶瑩閃光的藍寶石，有人接著補充說，馬爾地夫的海水美出了人間的境界，有時候像水中的瑪瑙，有時候像天上的水晶。

聊天的那個時候，我還沒去馬爾地夫，只是在網上看過一些照片，總覺得這天下的海，美起來的模樣都差不多。

二○一九年，我心隨所願，搭郵輪 去了馬爾地夫，見識了印度洋的世外桃源，那裡有一千多個島，有人居住的島嶼不過一百多個，配了度假設施的島只有五十個。

我在馬爾地夫只遊了三個島，首先是郵輪停靠的首都馬列島(Malé)。馬列島高樓林立，交通擁擠，任何景點都是人來人往，市中心的清真寺典雅華美，倒是值得一遊。從馬列坐船可以去不同的海島。

我們先去了度假名島巴洛斯（Baros），島上風光美輪美奐，隨便一拍都能當廣告鏡頭。碧水之上的茅草屋頂別墅(bungalow)，一個晚上要價一千美元 。島上還有曼妙的拖尾沙灘：人行中間，兩面環海，沙白如雪，水碧如玉，最適合拍浪漫的婚紗照。島上的度假村消費不便宜，一杯果酒就要五十美元。我們喝了飲料，沒有久留，又上船去了另一個島—古利島(Gulhi )。

古利島民風淳樸，沒有過度開發，也找不到奢華酒店。靜下心來隨便走走，了解當地居民的日常生活，感受原始的風情風貌。放了學的小孩子尖叫著，在遊樂園歡快追打；小飯店門口的長桌上，堆滿了啤酒瓶，一群男人聚在一起大聲聊天；粉藍色的木門邊，一個老婦和小女孩擺攤，空氣瀰漫了烤魚烤蝦和新鮮水果混合的氣味；高高的椰子樹下，兩個穆斯林女子在洗衣服……。我喜歡這原汁原味的人家煙火，品味當地的傳統生活。

走到古利島的海邊，海水美得不真實，帶著半夢半醒的虛幻，讓人置身於一片光耀至極的琉璃世界。一抬頭，看穿比基尼的西方女子，和穿穆斯林保守泳衣的當地女子，在同一片大海中歡騰。

古利島的海灘原始淳樸，跟度假村的海灘不一樣，度假村的海灘全是遊客。我想起曾經去過的阿布扎比（阿聯酋首都），那個高貴而驚豔的城市規矩很多，當地人有當地人的海灘，遊人去遊人的海灘，互不干擾。阿布扎比的海灘四周修了高牆，保護穆斯林女子的傳統和隱秘。

當然，阿布扎比富得流油，奢華至極，就算是外國人的海灘，每二十米就安排了一個救生員。

而古利島只是一個普通的居民島，海灘無法配套相關設施，一個救生員都沒有。不過這又有什麽關係呢？人們歡欣喜樂，享受同一片海灘，無論膚色和種族，無論語言和信仰，共同擁抱這片人間天堂。那一瞬間讓人歡喜，歡喜人間的美好和諧。

只可惜我沒把那個鏡頭捕捉下來，但是已經留在記憶深處，成了馬爾地夫的最美海景。