第二次世界大戰結束後，社會動盪趨於尾聲，大批年輕軍人返鄉組建家庭， 此後從一九四六至一九六四 年誕生的嬰兒通稱為Baby Boomers，或嬰兒潮世代，也就是現在的五十七歲到七十五歲的這個年齡層，且絕大多數都已過了一甲子之年， 變成了「老人潮」。

嬰兒潮雖然躲過了戰爭的洗禮，但畢竟是面臨戰後殘破不堪、物質匱乏的年代，我那時候出生於台北市近郊，聽母親在世的時候提及，我是由接生婆到家裡接生的，當時沒有進醫院這等好事，所以我從來就沒有原始出生證明，至今也搞不清楚出生的確切地址和時辰。

童年時兄弟姊妹眾多，一堆小蘿蔔頭飯還可以吃得飽，但是什麼餅乾糖果的沒有，煮飯的鍋粑和煉豬油剩下的油渣就是我們的零食，喝汽水則要等客人走了以後，看大瓶裡還剩下多少，修房子的破銅爛鐵、母親殺雞後的雞毛，都是我們搜集的「民生物資」，因為可以向資源回收的小販換麥芽糖吃。

記得那時候如果感冒發燒拉肚子的，可說是「中了頭獎」， 因為順水推舟晚餐一定是說沒胃口，等大夥都吃完了，就輪到「病號」上場說肚子餓， 母親這時候就會給兩塊錢說去巷子口吃碗陽春麵， 如果真的病重，就會給三塊錢吃餛飩麵。

就是在這種匱乏的歲月長大，嬰兒潮的世代承先啟後，從父母親的身教養成了堅忍不拔的毅力，知道只能憑自己的雙手打拚力爭上游，才能夠掙出一片天、改善生活。或許從戰後的廢墟到今天社會進步人們豐衣足食，都是嬰兒潮世代積極奮鬥的成果，也常聽說這個世代的子女是中華文化傳統「孝道」的最後一代守護者，誠然也。

女兒大學畢業後工作了四、五年， 有一天突然跟我說想去歐洲進修，我問她是想去「留學」有助於以後工作的發展，還是去「遊學」多一個人生的經驗？女兒答說是後者，「因為我有一個夢想」。聽完後我說，「妳去吧，爸爸會支持妳！」

回想我的一生，服完兵役後立馬開始上班，之後來美當窮留學生，辦身分找工作，結婚成家育女買房付貸款 ……，一刻不得閒， 匆匆四十載過去，如今雖然衣食無缺，但缺的卻是一個未曾擁有過的夢想。

如今我們都垂垂老矣，多已下崗卸下重擔享受那黃昏的陽光，想不到一場世界性的巨災襲來， 嬰兒潮世代又成了高風險群，二○二○年蝸居在家，一簞食一瓢飲，很不容「疫」地活著。如今疫苗 已被開發出來，除了第一線的醫護人員優先，年長者也都將依序施打最終普及到大眾， 希望我等嬰兒潮們再堅持下去，在這新的一年讓生活回到往昔的平靜美好。