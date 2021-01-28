二〇二〇年剛過去，什麼是最受關注的東西？口罩肯定是其中之一。疫情 爆發後，口罩一度成了緊俏物資。一時間，口罩難買、價高，「一罩難求」。

作為紐約人，我深有感觸。最初的二月，紐約藥店可買到醫用口罩，在小商品店鋪也能買到便宜的棉紗口罩。那時紐約市 民鮮少有人戴口罩，有華人戴口罩，往往會被冷眼相看；在機場、地鐵站和電車、巴士裡戴口罩，有時會招來歧視性語言攻擊和騷擾，戴口罩的人提心吊膽。

到了三月，疫情在美國 爆發和蔓延，紐約成了重災區，州政府開始實施「居家令」。學校停課、商店停業，餐飲關門，經濟活動幾乎停擺。政府呼籲市民外出戴口罩，減緩病毒傳播，商家也在門口貼上「NO MASK, NO ENTRY」（戴口罩入內）。這時人們才反應過來，該買口罩了，可是市面口罩售罄。不僅紐約，整個美國都缺口罩。有的人後悔未早點買，於是想辦法從中國或其它國家網購口罩。有的人自己縫製口罩，因應危機。

由於工作關係，我知道紐約華人進口商已開始從中國空運口罩來美。我找了幾家，最後終於有一家到貨了。前去購買，一看價格，大吃一驚。普通醫用口罩原本一美元十個，這回是一美元一個，價漲十倍。但為家人的安全，不能猶豫，漲十倍也得買！

到了六月，憋悶好久的人們到紐約海岸散心，警察在那裡巡邏，防止人群聚集，傳播病毒。我見一位年輕的母親在長椅上給幼兒餵奶，遊人在她身邊走過，可她沒戴口罩，一位女警官走過去，送她一片口罩。看到此景，感到疫情無情，人有情。

不久，從海外進口大量的口罩，紐約大街上出現了許多專賣口罩的小攤販。戴口罩的人多了起來，不分人種，無論族裔，人們小心翼翼戴口罩，社會上減少了對戴口罩的誤解。許多人接受了一個現實，就是在沒有疫苗之前，要預防病毒傳染最有效的就是這薄薄的小口罩了。

一場突如其來的疫情，使人們重新認識平素被忽視了的口罩，對它的偏見和漠視也有轉變。疫情襲來，口罩為人們帶來安全感，成為抗疫的「盾牌」。現在口罩的價格已大幅回落，也易買到。隨著新冠疫苗的問世和接種普及，疫情會有所緩解，但疫情不會結束，嚴防變種病毒擴散，抗疫會持久常態。

疫情改變世界，口罩改變我們。不要忽略口罩，在抗疫路上，讓口罩伴我們同行。