月前拜讀家園版「又見南希」，不禁憶起以前學校上課時對這個病曾略有所悉。

話說人類大部分的劣性基因都是隱性，必須同時從父母都得到特定劣性基因，才會表現出來，像是色盲和血友病。

杭廷頓基因（Huntington's disease）則是少數顯性基因，只要從父母任何一方得到這個基因就會發病，糟糕的是，通常三十多到五十歲才發病時，當事人已經兒女成群，迫使這個病，勢必代代相傳了。

提到這個遺傳疾病，不能不讓人想起四○年代，曾創作被譽為美國 另類的國歌「This land is your land」，寫過一千多首民謠的著名歌手伍迪‧蓋瑟瑞（Woody Guthrie），他從母親那得到這個所謂的舞蹈病，三十多歲發病後，腦細胞受損、性格改變，動作失衡、還有失智 接踵而至，自然再也不能彈吉他作曲，去世時才五十五歲。

文中的南希果真與這個基因，和平共處七十五年，也算是奇蹟了。不禁讓人想到，朋友們間閒話家常時，總有的人羡慕別人天生麗質，或天賦好歌喉、好廚藝、好口才、高智商、藝術、運動天分等，或者含著金湯匙出生。

突然想起那首打油詩：「世人都說路不齊，別人騎馬我騎驢，回頭看看推車漢，比上不足下有餘」，跟天生有揮之不去，無藥可救的遺傳疾病的人相比，任誰都該感恩知足了。