圖╱曾華容

從住處社區走向馬路，拐個彎就有一家素食快餐店，以前專賣豆漿、豆腐、豆花、豆干。為了拓展生意，後來增加了一些冷凍食物：菜包、薺菜包、蘿蔔糕、粽子及一些腐製涼菜。早上有饅頭、糯米飯團及各種點心，中午賣一些素菜。此外居然賣起素碗粿，嘴饞順手買一碗回家試吃。素碗粿內有幾片冬菇，配上半個滷蛋及蘿蔔乾，粿有點糊，少了絞肉，蘿蔔乾又不香脆，吃不出令人懷念的家鄉美味。

小時候住在台灣 南部的鄉下，賣碗粿的大嬸總在下午三、四點時挑著擔子，沿門挨戶的叫賣：「來買碗粿喲！」此時肚子正餓，來一碗碗粿，軟嫩綿密澆上蒜蓉特製的醬汁，有迷人的古早味。哇！真是幸福。

來了美國 許多年，還沒吃到舌尖存留的碗粿美味，是食材比例不對？蘿蔔乾不香脆？滷蛋代替鹹蛋黃？反正說不上來，即使是用絞肉，也尋不出它的原汁原味。

有一天，在一家專賣便當及小菜的速食店裡發現一道小菜特別吸引我，脆黃中點綴著紅椒片，色美令人食欲大振。果然嚼出爽脆的口感與香甜的蘿蔔乾原味，心中一陣歡呼，啊！就是它：台灣古早的菜脯味，得來真不容易。

蠢蠢欲動，想自己試著做碗粿。翻看食譜 又看YouTube，終於找到適合我這個懶人的做法。

不用稱多少公克，也不需量多少CC的水，只用量杯，讓我做起來方便。做法：在來米粉兩杯半、日本太白粉四大匙倒入容器裡攪拌後，加入兩杯冷水調勻。滾水四杯沖入生米漿當中，邊沖邊快速攪拌均勻成糊狀（若米漿太稀時，再用小火再稍稍加熱）。

餡料可用絞肉、蝦米、香菇、紅蔥酥、滷蛋或鹹蛋黃及速食店買來炒好的蘿蔔乾切成小粒，做成肉臊，比例可依個人愛好。先把糊狀的米漿裝入碗中約八分滿，蒸二十分鐘，再將配料鋪於上面再蒸十分鐘，可以搭配蒜蓉醬油膏食用。

當揭開鍋蓋時，香氣四溢。終於看到自己蒸熟的碗粿，真興奮！迫不急待趕緊澆上醬料趁熱吃了一碗，比外賣店的素碗粿好吃多了，外子還說：「不錯！想吃就自己做，只是還要再軟Ｑ些。放半個滷蛋好看，放鹹蛋黃更好吃，較有家鄉碗粿的美味」。

我自己覺得不錯，第二天午餐，外子又吃了兩碗。謝謝他的捧場，也謝謝他肯當我的白老鼠。雖然不太軟Ｑ，還好差強人意，自己也吃了三碗，沒落至倒入垃圾桶的下場，自己感到很安慰。事後檢討不太軟Ｑ的原因，是米漿粉糊用小火再加熱時，沒拿捏好有點稠了。

不甘心，一個月後又試蒸，不管熱食或冷吃都軟Ｑ，怕生蒜味道，把台灣品牌的甜辣醬混入醬油膏調勻做醬料，甜鹹中帶點小辣，味道真棒，更好吃。美中不足的是買不到更好的鹹鴨蛋黃。

原來以為做碗粿很簡單，一次就可以成功的，殊不知台灣的傳統小吃，看似平凡的料理，要做到Ｑ彈都有秘訣。不經一事不長一智，方明白大道至簡，知易行難，最簡單的卻往往是最難做到的。外子還打趣說：「不愛下廚房的人，為了想吃碗粿，如此下工夫，還是少見，娘子可教也！」

碗粿雖好吃，偶爾為之做一、兩次還可以，因為家裡的蒸鍋一次只能蒸三碗，要分兩、三次蒸，太費工夫了，加上同樣的碗不多，自己又不愛吃冷藏的食物，也許會試著把量減少，每次只蒸三碗，滿足自己想吃時就做。貪多無味，再美味的食物隔三差五的吃也會有膩的時候，反而壞了心中台灣古早味碗粿的美味。

最大的期盼是，希望能在住家附近的台灣小吃店買到現成、合口味、價錢又合理的家鄉碗粿或肉圓，想吃就買一碗解饞，滿足味蕾又解鄉愁，更希望把傳統美食推廣出去，並發揚光大。