入冬以後，我常站在天普 市小家院內，眺望遠處覆蓋雪被的基諾山崗，進而一次次道出心中感歎：遠山的雪景和我東北家鄉冬日的景致一樣啊！

為了慰藉這淡淡的鄉愁，彌補兩年未回見家鄉冬日風景之缺憾，今年元月的第一個星期天，在兒子、兒媳的引領下，全家人棉衣加身，帶著雪具、攜著幼兒冰車，全副武裝乘坐麵包車向著基諾山雪山駛去。

望山累死馬，麵包車風馳電掣奔跑一個多小時，駛進雪山腳下進山盤上公路，順著蜿蜒的山路又左搖右晃行駛半小時，最終抵達我們此行目的地—雪山環抱的冰谷屋區域。

走下車來，立時感到寒風撲面，寒氣襲身，連忙扣上風帽，戴上手套，拿上隨行用品，跟隨稀少疏落的遊人向山坡小路走去。

山崗、溝壑落滿積雪，如同羊腸小道的山路，經過晝夜冷熱浸潤，顯得更為刺目光滑。目睹行路之難，我和妻子及親家公三位花甲老者，腳步愈加沉重遲緩，希望能盡快找到一處滑雪 場，讓孫兒坐上滑冰車盡情玩樂一下。然而，探險似的向前行走跋涉三百餘米，途中除了邂逅幾波「武裝臉面」非上既下遊客外，未見其他適宜滑雪玩樂地段。而此刻我們三位老者卻感到呼吸急促，腦袋發脹，落後兒子、兒媳及孫子一大截。

還好，拐過山腳，山道坡下閃現一塊略顯平緩地帶，堆積的落雪也比別處厚實，旁邊還有一條清亮溪水靜靜流淌。孫子率先止住腳步，踏雪滑到坡下低窪處，然後抓起一捧捧積雪，向後面的祖母和母親發起攻擊。招架不住了，婆媳倆開始反擊，三個人喊叫聲和歡笑聲立刻傳盪山谷，親家公站在一旁邊觀戰，邊為他們搶拍照片。

激戰一陣子，孫子小手凍紅了，婆媳手臂甩酸了，我和親家公感覺氣更短了。兒子就此提議：「前面冰雪道肯定更滑更難行，我們不往前走了，現在返回山口那小塊雪地上，讓兒子學滑一會兒冰車。」

下山之路更難行，戰戰兢兢、踉踉蹌蹌回到山口旁，已有幾位成年人陪伴各自孩子或滑冰車，或打刺溜滑。孫兒一見，快速坐上紅色滑雪車，外公抓起冰車繩索，拉起外孫疾走起來，一圈、兩圈、三圈，全家人的歡聲笑語又在山野迴響。

待外祖孫倆返還高坡時，兒媳上前提議：「讓他自己滑滑吧」，並蹲下告之兒子如何把控與拉閘。

小人答應的挺痛快，可當外公鬆開冰車拉繩，冰車像離弦箭向坡下衝去時，他慌神了，大聲呼叫，我一見當即扔掉雪仗，奮力追趕，試圖攔住下滑冰車。但只差一步，冰車抵達邊沿撞到雪石上，孫兒立時人仰馬翻，我上前將其抱起，孫兒哭了，親家公、兒子、兒媳跑到跟前，看到小人右手指破皮溢出血跡，其他並無大礙，便一聲道出心願：玩雪到此，打道回府。

此次尋雪玩雪時間不長，但我在造訪雪山，親近和觸摸皚皚白雪之後，心中同樣湧起眷戀情懷：好像回了一趟冬日家鄉似的。