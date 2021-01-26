女兒早在去年聖誕節 前就告訴我們，不要像往年一樣給外孫小瑞買一堆禮物，只要給他一件小東西意思意思，其餘的錢請捐給食物銀行或慈善機構。太多家庭因為疫情的關係經濟困難，連吃飯都有問題，更遑論禮物。

現在的孩子們大多是父母的心肝寶貝，衣食無憂，要讓他們認知一些世界上的苦難，培養他們自小成為一位有同情心的人實非易事。非洲飢餓的難民、安徒生童話裏賣火柴的小女孩，離小瑞認知的世界都太遠，剛好看到一個「糖果空投」的真實故事，趁機講給了小瑞聽。

第二次世界大戰後，蘇聯阻斷了所有到柏林西部的鐵路海運通道，「柏林封鎖」造成柏林日常物資極度缺乏。美國 和英國空軍開始空運物資至柏林西區。當時有一位美國空軍軍官蓋爾‧哈沃森（Gail Halvorsen）在一次運送任務時，碰到三十幾位當地的孩子們向他揮手並趨前和他聊天，他知道這些孩子皆處於半飢餓狀態，但並無一人向他索取食物。蓋爾摸摸口袋，拿了僅有的兩條口香糖，一分為四遞給他們。孩子們欣喜若狂，並把口香糖撕成了無數小條大家分享之，蓋爾心中一動，答應他們在下一次出任務時會來空投糖果。「我們怎様知道哪架飛機是你呢？」「別擔心，我會搖擺一下我飛機的翅膀。」

蓋爾開始向其他飛行員募集各式糖果，利用休息時間在機艙內將糖果綁上用手帕自製的小降落傘，向西柏林的孩子們投遞。此一舉動並未上報得到軍方允許，卻引起廣大迴響，越來越多小孩投書柏林當地媒體，希望他們轉給美國空軍基地：「我每天都會站在我家的穀倉前等待這架飛機」「我在上學的路上竟然被一條巧克力砸中，是不是在做夢？」「天上掉下來的糖果，是我每天的希望」……，他們稱蓋爾為「搖擺飛機翅膀的叔叔」。

蓋爾空投糖果的義行後來上了柏林日報頭條，也引起全美國捐贈糖果、手帕的熱潮。他的長官漸漸認可他的努力，開始了「小投行動」，空投了成千上萬的糖果和巧克力給柏林封鎖地區的孩子們。

這些糖果空投（Candy Bomber）感動許多德國 人，慢慢移去戰敗後壓在他們心頭的沉重負擔。蓋爾在日後的訪談中提到，「第二次世界大戰時，德國曾是美國的敵人，也殺死了我的許多作戰伙伴，我並不喜歡他們，戰爭是殘酷的，但是孩子是無辜的。當我看到他們感激快樂的面孔，我改變了想法，我要讓德國人知道，美國並不是一個侵略者、敵人，而是一位盟友。沒想到我做的這麼一件小事，竟然變成了這麼大的一件事。」

成功與你在生活中獲得什麼，或為自己成就什麼無關。重要的是你為別人做了什麼！親愛的小瑞，你聽懂了嗎？

小瑞視訊中睜著黑亮的眼睛：「婆婆，要是我在後院玩的時候，天上也會像下雨一樣掉下來一些巧克力，那就太好了！」