上個月從友人處傳來艾克病重的消息，聽說後我的心情頗為沉重。

大約二十年前，我在俄勒岡州 探望朋友時認識了艾克，他在越戰期間曾是擔任美軍駕駛轟炸機的軍人，在他退伍返回美國 老家後，生活不但回歸不了正常，反而是日復一日，深深的陷入戰爭後的「創傷後壓力症候群」(PTSD) ，逼得妻子堅持求去。離婚後他輾轉來到俄勒岡州，多年來在身心摧殘下 ，早已不勝負荷，他最終求助於退伍軍人心理治療中心。

在那裡，他認識了來自越南 的川見，川見的家不幸在越戰期間被摧毀，身為長女必須要挑起一家七口的生計，當時年僅十六歲的她，迫不得已從妓為生，飽受凌虐，後來嫁給一名美軍，戰後隨夫來到俄勒岡州定居；因為無法擺脱戰爭陰影的折磨，長期生活在恐懼與憂鬱中，最後走上結束婚姻一途。她經由醫師推薦，也進入退伍軍人中心做心理治療。

緣由於同一場戰爭，相遇於同一療養機構，他們雖有完全不同的遭遇，兩個支離破碎的靈魂卻因同病相憐，很快地因惺惺相惜而成為夫妻，彼此找到了活下去的勇氣。過了幾年稍微平靜的生活後，他們決定共同為戰後的越南盡一己之力，艾克抱著贖罪的心，川見為了拯救在越南的雛妓，志同道合的遠景，他們相偕回到越南，全身投入他們的理想未來，以拯救流落街頭的雛妓為目標。

他們選擇在胡志明市附近、川見的家鄉定居下來，一方面在住家前面經營商店作為收入來源，另一方面在屋後開設教室及寢室，收留不幸流落街頭的雛妓，教導她們生活的技能。當年川見就是憑著她精於裁縫的一技之長，在美國自力更生從事服裝行業多年。如今川見以自身專業教導這些女孩子做裁縫，艾克則教她們學習英文及使用電腦，期盼她們在這裡學成後，好為自己求得謀生的技能。川見每聽到這些孩子的談笑聲，彷彿從她們身上重新體驗到自己從未有過的，沒有戰爭包袱的年輕歲月。

夫妻倆用心良苦，努力不懈地經營著，幾年下來雖小有成就，然而因為無法控制的情緒起伏跌宕，兩人不時會為小事發生磨擦而爭執不休，在他們的內心深處，那戰火蹂躪的夢魘如影隨形，從未離開過。艾克面對著這片土地及人民，不時提醒他當年無情轟炸的罪惡，他無法逃避深重的內心譴責，因此又再度跌入那見不著底的深淵，川見的容忍也挽救不了他；最後他們只好結束那裡的一切，返回美國，雙雙進入心理療養院，重新面對他們多年來一直擺脫不了的內心創傷，為長期的療癒而奮鬥。

後來聽友人說，返美後他們的關係一直未曾改善，且艾克的健康每況愈下，不久後他們便決定分手。我每想到這一對在殘酷戰爭下的犧牲者，總有不勝唏噓的感傷！