新冠病毒使家家戶戶甘心被禁足在家，老妻與我退休 十幾年，宅家日子已慢慢習慣，早上在門口的街道上健行，兩哩行程高低落差三百呎，一小時完成剛好略有汗意。下午在車房前空地你來我往打泡菜球(pickle ball)—一種新型空心塑膠球，不需要太大空地，打半小時也有些氣喘，感覺臉紅發熱額頭出汗，然後在家院子裡車道上騎自行車數圈，可達到運動的目的，增強自我免疫力 ，我們絕對不認為坐在沙發椅上吃補藥，就能增強身體免疫力。

那天早上出門健行前，注意到自行車後胎平扁貼地垂頭喪氣貌，這表示內胎漏氣無法再騎，我迅速回想到十幾歲上中學那些年裡，每天上下學騎自行車的日子，補車胎的工作也是隨時要做的。老爸手巧以身作則示範如何補車胎，三兄弟已被訓練補車胎是小菜一碟。有時在早上趕出門，發現車子沒氣就必須十分鐘內完成。當年自行車用厚橡膠皮做外胎，可以抵擋道路上的尖石子或碎玻璃，並可以保護薄橡膠皮的內胎。內胎上有一個長圓柱，用來供給打氣筒灌進加壓空氣的地方，當內胎充滿空氣後，自行車才能像是一隻吃夠食物的駿馬，我們跳上車用力踩踏板往前衝。

無論是大馬路或小巷子，踏上自行車好比封神榜的哪吒太子踏上風火輪，能走天涯下海角，行動範圍大增數十倍。老爸認為定期要好好保養這個交通工具，除去上油及清潔之外，爆胎時也必須自己會修才行。

補車胎首要條件是不怕手會弄髒，使用工具很簡單，兩把至少六吋長的平口螺絲起子、一個臉盆加半滿水、打氣筒、剪刀、薄橡皮、銼刀或一段鋸片，及黏膠。先將自行車放平躺在地面上，將第一把起子插入鋼圈及外胎之間產生開口，然後用第二把起子插入附近縫隙加大開口，等到全部的外胎都從鋼圈撬出來之後，可以很容易的將內胎拉出來。

其次是找漏氣的地方，用打氣筒將車胎灌氧約三分之一滿，浸入半滿的水盆內，一段一段的找何處有氣泡冒出來，用簽字筆做記號。再來就是將內胎餘氣放空，可以剪一塊合適大小的薄橡皮做為補丁，至少要一吋直徑以上。下一步驟是用鋸片牙齒部分，將薄橡皮及內胎漏氣四周用力刮平清潔，然後是塗上黏膠，將補丁貼在漏氣處，用手壓緊最好用夾子固定半分鐘即可，剩下來就是恢復原狀。

這個工作全部只要十分鐘，修車店的小學徒都會做，說起來很簡單，做起來也不會很難，修好之後會稍有成就感。我們那天健行回房後，請老妻回房休息，我將需要的工具準備好，數十年沒做的事宅家期間再做一次，工作期間感覺手腳仍舊靈活，一小時之後，老妻出來探視，果然鐵馬（台語意思是自行車）又雄糾糾地站在院子地面上，充飽氣等待主人來騎它出發。