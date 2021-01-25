我在後院種的三株蘿蔔都長大了，本來管家想把它挖起來炒菜，我想起孫子們要回來，突然靈機一動，何不讓孫子回來時讓他們自己挖，也順便告訴他們要怎麼收穫先怎麼栽！

他們回來那天，我先示範一下要怎麼挖才不會傷到蘿蔔，兩個孫子就開始小心地輪流挖，果然都挖得很開心，後來讓媳婦把他們挖的蘿蔔帶回家炒菜給孫子們吃，自己挖的蘿蔔自己吃，他們一定吃得很有成就感！

種蘿蔔是個意外，有朋友寄給我一些種子，但卻不知道是什麼種子，只說種種看就知道了，我就姑且一試。春天的時候，把種子放入挖鬆的土壤裡，每天澆一點水，大約過了一個多月，就冒出嫩芽來，到了夏天就長大了，很快就開花，開花後就結出一個個有尖頭的豆莢來，豆莢長大熟透了，就掉下來插入土壤裡，我還是每天給它澆一點水，到了秋天就看到從土裡開始長出蘿蔔來，蘿蔔的葉子慢慢長大，蘿蔔也跟著長大。秋末就是蘿蔔收成的季節，蘿蔔除了本身可以煮湯、炒菜，蘿蔔的葉子也是很棒的蔬菜。

我的兩個孫子，大的八歲，小的五歲，兒子和媳婦因為工作的關係，他們住在城中心西邊，我和他們的奶奶，還有孫子們的曾祖母則住在城中心的東邊，兩地相隔開車要四十五分鐘，在新冠肺炎疫情 沒爆發以前，兒子總會每個月帶孫子們回來看看我們。

但自從新冠肺炎蔓延開始居家禁足令之後，這種和孫子們相處的機會就沒有了，尤其是剛開始的頭三個月，除了用手機視訊、講講電話，我們幾乎沒有見面。

有一次我實在是太想孫子，就買了一些他們愛吃的中式點心，開車到他們家門前，把食物交給兒子後，我坐在車子裡看著兩個孫子和他們爸爸在前院玩籃球。後來疫情稍緩和，我安排他們回來看奶奶和曾祖母，但是都要他們戴好口罩，留在家裡的後院玩耍，並只能在後院的涼亭下吃飯，不能進入屋子裡。很嚴格的進行防疫 規定，避免互相傳染病毒。

就這樣，五月的母親節、六月的父親節、九月的中秋節、十一月的感恩節、十二月聖誕節前的奶奶生日，兒子、媳婦都帶著兩個孫子到爺爺家，但都很嚴格地遵守防疫規定。

我非常重視和孫子們的互動關係，但是新冠肺炎阻隔了我們很多正常相處的機會，我總是利用他們難得回來時，讓他們在後院玩足球或棒球；夏天時游泳外，我也找機會讓他們自己動手摘芭樂樹上的大芭樂，或自己摘地瓜葉可以炒菜的葉子，我會先教導他們如何選成熟的芭樂，以及如何摘地瓜葉的正確方法。這種寓教於樂的方式，孫子們也都很樂意學習，而且都做得還不錯。

祖孫之間平常沒有住在一起，但是見面時就在這種互動教學的無形中，增進了相互的了解，培養祖孫之間的深厚感情。