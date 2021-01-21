受到疫情 影響無法出遊，每天悶在家裡，不禁懷想起年少時海濶任我遊，天空任我飛的金山海濱。那是我絢麗的青春年華中，多年後仍難以忘懷的回憶。

升專四那年暑假，我成為青年反共救國團自強活動的服務員，首次參加服務的營隊便是金山空域活動隊。當年在台灣 ，海外旅遊尚未盛行，滑翔翼和拖曳傘是非常新穎的戶外運動，青年學子趨之若鶩。

我帶的是第三和第四個梯次，每個營隊為期六天。周一在台北青年公園辦理報到手續後，便帶學員到跳傘塔台進行訓練。那座塔台有五層，爬到頂層後要依教練的指揮往下跳。因為塔台的高度設計成人類懼高的臨界點，站在那兒往下一看，還真會膽顫心驚。我初次跳塔時懼高症發作，教練喊「一、二、三跳！」，便不爭氣地手腳發軟，蹲了下來，根本不敢跳。試了三次才勉為其難一躍而下，完成使命。

傘訓過後回到金山青年活動中心，由來自翡翠灣飛行俱樂部的教練教授滑翔翼飛行課程，我和兩位男服務員則負責其他活動和晚會。學員上午在室內上課，下午便在沙灘上受訓練習。艷陽熾熱，金沙滾滾，那時不懂要擦防曬油，每個人都曬得黑亮。到了第五天要驗收成果，在小沙丘上實際操作滑翔翼飛行。前兩個梯次，各有一名學員在飛行時跌斷手和腳，因我有了之前不敢跳塔的糗事，深知自己不擅長這種極限運動，便沒嘗試滑翔翼，只玩較沒危險性的拖曳傘，享受一下遨翔的樂趣。

當吉普車開動前進，我隨之奔跑起來，背上繫的拖曳傘遂迎風展開飄揚，開成一朵美麗的花兒，飛向天際，將我帶離地球表面。我張開雙臂保持平衡，懷著興奮又緊張的心情，彷彿一隻逐夢的青鳥，有種海濶天空任我遨翔的意興風發。

當時金山除了空域隊，還有海域活動隊。他們玩風浪板、衝浪板、帆船及操舟。有次我利用閒暇跟著出海，和海域隊成員共同操舟划近燭台雙嶼，看到嶼上有好多海鳥停駐。海水黑靛，大家身著救生衣，跳入深不見底的海中游泳，好一會兒才又攀回船上。那種在深海悠游和操舟時乘風破浪的豪情，真是令人舒暢開懷。

服務員彼此間也相處融洽，我們常趁著營隊休息後，下山吃消夜，聊天說笑。周日休假時，還曾一起乘吉普車到基隆廟口夜市吃小吃。因我年紀最小，大家都對我很照顧。往事歷歷，至今仍深銘於心。

八月駐站結束後，服務員們相約去淡水騎協力車、玩快艇和風帆。看到被快艇激起的浪花，在陽光下閃耀，心中洋溢著青春的激盪，感嘆著年輕真好！接著漫步到紅毛城，在小白宮 遠眺觀音山美麗的夕照，陶醉於融融的友誼，人生不亦快哉。

那時真心以為歡樂的夏日不會結束，青春可以長駐，友情永遠不老。沒想到之後大家都各奔前程，逐漸失去連繫。但多年過後，金山夏日的浪花依然在我心中澎湃，青春燦爛時交迸的火花已夠銘記一生。