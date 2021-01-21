老三在波特蘭機場接機，我正要打開後座車門，他伸手擋了一下，「等一下別嚇到」，他說。什麼東西？我狐疑的窺探。「我女兒凱西，四個月大。」哇！我的驚嚇度直衝外太空 ，只差沒開口罵人。老三促狹的微笑，待我坐上車也不禁啞然失笑。

凱西縮在後座一角，瞪著一雙圓溜溜的眼，一臉憨相。我細細審視：一身烏黑亮麗的背毛，四隻腳掌有如穿戴白手套，胸前一大片，像繫著白圍兜，棕黃色的兩道眉之外，還仿照古代美女在眉心處圈出一道白色印記；三種色調配置得如此合宜。「牠媽媽把牠生得真好」，我衷心讚嘆。

變換車道時，凱西還沒學會穩住身子，左右晃個不停，一個不留神滑到我側邊，趁勢把頭擱在我的雙腿上，在一副無比舒適愜意的狀態下慢慢闔上眼。牠做夢了嗎？夢裡可曾有媽媽的身影？

凱西確實是八個同胞中最出色的，老三在網站上看到全家福照片就喜歡上了；向領養機構接洽，繳了五百元的手續費之後，還買了機票請照護員從阿肯色州 隨機護送。

「好命吧！」兒子似乎自問自答。也是，人類的孩子這年紀搭機的倒也不多。可是我怎麼老覺得狗媽媽應該捨不得離了懷抱的孩子，不過我是庸人自擾，兒子說得對，同胞手足太多，狗媽媽照顧不了，被領養才是最好的結局。

八月的白天燠熱，半夜卻透涼如水寒露深重，萬物靜寂的波特蘭沉睡中，老三整夜上上下下進進出出，估量大約兩個小時就得帶著凱西到大樓外便溺。「何必自討苦吃？」我既憐惜他不眠不睡，也為他的意志力折服。這是個過程，我能明白，所以就把心思擺在心裡吧！

凱西慢慢長成淑女，牠只在屬於自己的範圍活動，態度優雅，絕不粗魯地攀上床或沙發翻滾；她最常安靜的在窗邊觀雲飄浮、看鳥展翅，十足的善體人意。凱西有一件紅色披肩，左右兩個小口袋可裝糧食，那是她的登山服。波特蘭郊野的青山綠草，少不了她行過的足跡和迷人的倩影。

兒子一直以為我不喜歡狗，其實我曾經有過一隻名叫「拉吉」的土狗，那是唯一的也是最後的一次，牠尾隨我到車站，在獨自返還的途中被撞了，我看到牠癱倒在馬路，央求司機讓我下車，哭泣著奔回家。在那不重環保的年代，父親把牠河葬了。我無法接受牠失去生命的軀體隨著流水沒入大海，就這樣無影無蹤的事實。我愧疚地認定牠因我而死，心底的傷痕久久難消，死亡的畫面，像未沖洗的底片藏在暗黑的匣子。

那是我第一次面對人和動物的生死課題，我以為逃避了就可以不必面對，所以不再養狗。

兒子對凱西出自內心的付出，凱西化解了老三單獨在外的寂寞，多麼愉悅歡樂的互動，讓我直覺我的駝鳥心態，令我錯失許多擦身而過的事物。

希望凱西能記得我，記得趴在膝頭上暖暖的溫度。疫情 快消失吧！我在等待重逢的日子。