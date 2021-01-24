新年來了，把自己種花的經歷寫寫，博大家一笑，藉此忘掉多災多難的二○二○，迎接充滿期待的二○二一。

我喜歡花花草草，家裡的前後院種滿了樹木和鮮花。但賓州 的冬天太過漫長，一直想把家裡也打扮得四季如春，但對家花栽培經驗值為零，結果是花兒沒種成，只落得錢打了水漂和滿肚子的委屈。剛開始的時候，我到市場去選了幾盆公認比較好養的常青藤、吊蘭、喜林芋、荷蘭鐵回來。但無論大家說多容易養的東西，到我手上後，它們都只有一個結果—死路一條。運氣好的可以活個一年半載，運氣不好的，個把月就一命嗚呼了，從此得了個「花兒殺手」的頭銜。

可我心有不甘，那麼用心，那麽細致，花兒們怎麼說死就死？一點同情心都沒有啊！我請教了鄰居養花高手安娜。安娜家裡養了二十多盆花兒，盆盆嬌嫩，花花怒放。安娜說，我養花無果，那是因為我用心過度。按她的養花經驗，就是你根本就不用去關心它們，想起來了就給澆澆水，想不起來就算。

安娜還送了我兩盤花，一盆一米多高，綠葉濃密，茂茂盛盛的巴西木，另一盆非常喜慶，有六朵花兒正在一起怒放的大紅花。這次還好，巴西木活了兩年，犧牲前還長出兩張小小的葉片，真把我感動壞了。大紅花頑強地屹立三年，它在安娜家是一年四季都花開不斷，但自從跟了我，每年只開一次，每次只開一小朵，瘦瘦弱弱，似乎一觸就掉，到第三年終於熬不下去，也壽終正寢了。

後來女兒看我實在愛花，自己又養不成，就說，「媽媽喜歡什麼花就儘管買回來，但您別碰它們，我來養，您欣賞就好了。」對從來沒養過花的女兒，我一點信心也沒有，覺得她只是吹牛安慰我而已，當然我也沒去給她買花。見我沒動靜，女兒就自己跑去市場買了幾盤花回來，分別擺在客廳、飯廳和廚房裡。

還真是奇怪，也沒見她去打理，而這些花兒們該開花的開花，該長葉的長葉，翠綠得可招人啦！更可惡的是，她從辦公室拿回來一張掉落的葉子，說這叫藍黛蓮，「我要用這張小落葉給您變出一大盆藍黛蓮來。」我還是當她在吹牛，誰知兩個月後，那插在小花盤的落葉旁邊，奇蹟般長出幾張小小的葉子來，又過兩個月，兩株小巧玲瓏的藍黛蓮就這樣冒出來，真是太不可思議了。

我終於不再認為女兒在吹牛，趕緊讓她給我電腦桌旁弄一盆大葉子的植物來。女兒從朋友家弄來他們修剪出來的三根橡皮樹枝，把它們一起插進一個大花盆裡，放在我電腦桌旁。我驚訝的問，「這樣也行？」女兒頭都不抬地答，「您看著不就知道了嗎？」

兩個月後，望著這盤迫不及待的長了嫩芽，一茬茬新葉子爭先恐後往外冒的橡皮樹，我咬牙切齒地罵道：「真是欺人太甚了！」