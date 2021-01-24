最近看到一則「夏威夷 火山爆發，遊客絡繹不絕」的報導，又看YouTube基拉韋厄火山（Kilauea Volcano ）噴發的視頻。引人注目的標題和炙熱的影像，我的腦海翻卷出今年二月赴夏威夷探訪基拉韋厄火山時的情景。

二〇二〇年二月的美國尚未出現新冠狀病毒危機，在紐約 機場和飛機上偶爾見到有人戴口罩。紐約飛行十三個小時，到達了溫暖如春的夏威夷首府火奴魯魯（Honolulu），從那裡轉機飛往大島（Big Island）。

租車來到大島東側的夏威夷火山國家公園（Hawaii Volcanoes National Park），那裡有冒納羅業和基拉韋厄兩座現代活火山，由於遊覽火山花費時間較多，我選擇了前往基拉韋厄火山。

海拔一二四〇米的基拉韋厄火山，山名的意思是「吐出許多」。基拉韋厄火山的活動極為頻繁，曾經有過多次噴發的紀錄。從展覽館展示的圖文資料和播放的視頻看到，火山爆發的時候，熔岩像噴泉一樣翻湧奔騰，四處飛濺。金黃色的巨流像潰堤的洪水，有的沿裂縫瀉出，有的則從火山口噴出，氣勢洶湧，勢不可擋。

為了島上居民的安全，政府強制撤離二千名居民前往安全區域，火山噴發 摧毀了七百多座房屋和建築。流動的岩漿吞噬了來不及開走的汽車。解說員告訴我們，火山爆發後，當地的空氣污染度是平時的百倍，對生活、旅遊、交通等都帶來負面影響。雖然基拉韋厄火山噴發已經過了兩年，火山地區的旅遊條件逐漸改善，但有的地方還是禁止遊客入內。

沿著登山通道，來到基拉韋厄火山口，向下望去，巨大的火山口宛如一個超級大的鍋，鍋底寬闊平坦。從火山口上端到火山底部約有一百六十米深，遠看有膽大的遊客漫步在直徑四千米的火山口底部平緩的步道上。可以想像，如此巨大的火山口，噴湧出的岩漿和灰燼是多麽的壯觀。

在返回的山路經過硫磺坡，見到近處有地熱蒸汽口，空氣中彌漫著硫磺氣味；望遠處山腳地帶，有地熱蒸汽冒出。真不知道在這座火山內部又聚集了多少能量，不知何時會再次噴發？

沒想到十個月後的基拉韋厄火山再一次噴發，雖身在紐約，但從親眼探訪過的火山口現場和周圍環境來推斷，已感受到火山爆發時的巨大威力是何等的震撼。難怪有不少好奇者和探險者，冒著比疫情還危險的狀況前往火山爆發地近拍視頻，一睹奇景。

從三月開始，至今已十個月未遠足旅行了。渴望疫情早日結束，再度登上飛機，重訪夏威夷，再探基拉韋厄火山最新爆發後的奇觀景象。