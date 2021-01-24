疫情 起，泳池關，開始晨走。附近高中的運動場是絕佳去處，從三月的春寒料峭走到了冬日瑟縮，就這樣繞著跑道一圈又一圈，走了十個月。晨走的時候不忘看旭日東升，雲彩變化，飛鳥也時時闖進眼簾，忙不迭，趕緊讓眼眸追著飛翔的身影，來個視力練功。

夏末秋初，突然聽到嘎嘎叫聲自天空傳來，抬眼一望，一群大雁掠過，降落在北邊的練球場大草原上，踉蹌幾步，拍兩下大翅膀，站穩了，收起翅膀，低頭啄草。

之後晨走常可看到雁群飛來，少則一、兩群，約二、三十隻，多則七、八群，有一百多隻。這些嘎嘎的叫聲讓我們非常興奮，常停下腳步，數著牠們的隻數，看著牠們降落，心中滿溢歡欣。

這些雁群來自四面八方，各有各的群組，似乎約好在此處集結，大家在草原上啄食，和平相處，儼似家族大會串。幾隻守望者拉長脖子，一有風吹草動，立即示警。飽食之後，牠們會在草原休息，或者沿著草原周圍漫步。飛離之際，牠們又隨著各自的群組回到棲息地。

有一天，一組嘎嘎的雁陣飛得很低，越過我的頭頂，俯衝降落在對面的草原上，約有十幾隻。大家站穩收翅之後，有兩隻大雁並未收翅，而是拍打著大翅膀，互相衝擊，同夥雁群在旁嘎嘎鼓譟。最後，落敗的一隻被趕到幾米外，只見牠昂著頭，遠遠地看著同伴吃草，一臉無奈。不久這群雁離去，落敗的那隻也追在後面跟著飛離。原來雁群社會也有糾紛，跟人類社會差不多，看到這一幕覺得好有趣。

又有一次，六、七十隻大雁在離運動場很近的一片草地啄食，我們在鐵網圍牆內的跑道上晨走，探出頭去看牠們，牠們也不驚惶，似乎知道我們被關在牆內，而牠門在牆外很安全。這些雁群看來已是本地永久居民，附近水草豐美，牠們也懶得南遷。牠們吃飽了，隨著領隊雁散步，隊伍綿長，氣定神閒，與我們相偕而行，牠們是我們的風景，我們也是牠們的風景，饒富趣味。

這讓我想起有一次開車遇到雁群過街，六線道雙向大馬路，雁群一隻隻列隊過街，不疾不徐，領隊雁站在馬路中間，雄糾糾，氣昂昂，守護著每一隻雁安全通過，足足十幾分鐘才過完。被擋住的車隊堵了好幾個街口遠，真是急煞人了，雁陣一過，大家立馬加油向前衝，有些人上班已遲到了，但碰到雁陣過街，一點辦法都沒有。

還有一次，一百多隻大雁在草原休息，棒球隊來練球了，清理沙丘的時候，雁陣腳步向北緣挪移幾步，又開始啄草，當球員棒子一揮，棒球飛向空中，群雁霎時嘎嘎振翅衝起，好大一群，十分壯觀。雁陣隨即在空中整隊成人字形，向東北邊飛去，越飛越高，越飛越遠，最後飛成一條橫線，消失在雲端 裡。

日前一場冬季暴風雪 ，覆蓋了大地與草原，接連數日積雪未消，我們來到草原，只見大片雪泥鴻爪，我們走到水塘公園邊，成群大雁在那兒棲息。大地依舊雪白，大雁無處覓食，幾隻大雁吞著雪塊，令人疼惜。鴻飛不計東西，但必知南北，懶得南遷，只好挨餓幾天。祈願氣溫早日回升，冰雪消融，草原重現，讓大雁好過冬。