此刻戶外是華氏二十五度的低溫，燦亮的陽光灑進窗來卻不覺暖和，我的思緒早已飛到千里之外的加勒比海，湛藍清澈的海洋浮現眼前。無奈疫情 重圍之下，不知何時才能重遊舊地？

一年前此時，我們和好友暫時逃離東岸的天寒地凍，往南飛抵佛羅里達州準備搭乘前往加勒比海的郵輪 。從冰天雪地來到陽光海岸，我們等不及地換上輕便衣褲，開懷地迎向萬里晴空，海天一色。

挑選這艘郵輪的目的就是要一償宿願 ── 赤足踩踏在加勒比海的沙灘上。欣賞過無數照片中那一望無際、碧綠蔚藍的海洋，我更想試試那海水是否如傳說中的藍澈平緩而溫暖舒適？

行程中途，郵輪停靠在墨西哥的海島Costa Maya，導覽建議一定要去海岸沿線逛逛或戲水。我們二話不說，帶齊泳裝坐上巴士直奔海邊，幸好是十二月中旬，遊客尚不擁擠。租好遮陽大傘和海灘長椅後，我迫不急待地「下海」。水溫大約華氏八十度左右，風平浪靜，正好適合游泳。我深呼吸一口氣，潛入水中，暢快地在海水裡來回漂游了好幾趟。有生以來，第一次得以在十二月裡，在加勒比海的碧波中，享受游泳徜徉的樂趣。

過足了水癮，上岸後放鬆地坐在海邊遠望，水連天、天連水的自然美景盡收眼底。小販前來推銷生鮮椰汁，只見他用一把銳利小刀，先削去椰子的蓋頭，再放進一根吸管，人口滿滿清香甘甜的果汁，完全沒有我平常避而遠之的椰奶味道。

痛快地喝完椰汁後，小販問：「要不要吃椰子肉？」我以為聽錯話而回應：「這空殼還有可以吃的東西嗎？」他連忙接過去：「很好吃，我幫你切。」他把椰子一剖兩半，用鐵湯匙一勺勺挖出雪白的椰肉遞給我。我半信半疑地叉起一塊品嘗，哇！驚為天人，居然香甜軟嫩，十分可口，宛如在台灣 嘗過剛出土而鮮嫩甜脆的筍尖。純正椰子汁和新鮮椰肉，意外地為我在加勒比海的美味印記添上一筆。

離開平坦的沙灘，我們隨興地走向岩礁海岸，只見三五成群的遊客準備下海浮潛。我們索性貼岸觀賞，訝然發現清澈的淺水地帶裡有很多半大不小的彩色熱帶魚穿梭其中，層層堆疊不停地快速游竄。看似平靜的海面，水底下卻是另一個蓬勃生動的繽紛世界。

岸邊的看板介紹此魚名為 「Sergeant Major 」，是加勒比海礁島群中常見的魚類之一。這饒富趣味的俗名是有意彰顯魚的身上通常具備五條黑色帶狀，恰可比擬軍隊士官長的軍階標識。長短有序的條紋羅列在灰白淡黃的魚身上，色彩對比勻稱，渾然天成。有趣的是，台灣魚類資料庫命名為「條紋豆娘魚」，平添幾分溫柔。期待有一天也能在台灣的珊瑚礁水域裡，再和牠們相見。

結束了短短的加勒比海之旅後，我們意猶未盡，原本計畫今年繼續探索其他的島嶼，但由於疫情持續延燒而作罷。置身漫長嚴冬裡，不禁回味那浸身在溫暖加勒比海裡的舒暢、入口椰子果實的香甜、旁觀士官長魚的穿梭不息，一幕幕歷歷如繪，卻彷彿離得那麼遙遠……。