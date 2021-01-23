一個溫暖的冬日，陽光露臉，是個戶外活動的好機會。試探著因疫情 宅家許久的孫兒女，要不要出來透透氣？老大老二忙著與朋友線上遊戲，小孫女年齡較小，苦無玩伴，表示想要練騎車。

小孫女天生體質幼弱，父母工作繁忙，疫情之前，外公外婆有機會就帶她玩樂跑跳，到學校遊樂場溜滑梯、盪鞦韆，及至後來練習溜滑板、練騎車，希望能幫助她鍛鍊身體。練腳踏車時，因為她手腳不夠力，外公得彎著腰，扶著腳踏車，一步步教她如何使力驅動，上坡幫推一把，下坡教她如何收放手剎車，控制速度，一面在旁守護著，一路並不輕鬆，但外公樂此不疲。

兩年後，有一天她從學校場地練騎之後出來，騎得順暢，就沿著校園外圍人行道一直騎，因為有些速度，外公須連走帶跑才趕得上，騎了好久又回到校門口。外公跑得氣喘吁吁，她說她以為一直騎就可以回到家，但路旁的房子樹木不知為何看起來都一樣，她分不清哪一間才是自己的家？原來她太興奮了，只顧一直騎，繞了學校一大圈，忘了須穿過一條馬路才能回到家。這也意外證明她可以騎一小時的腳踏車了，體力大有進步，讓人非常高興。

疫情之下的種種考慮，我們很少去帶她了，難得今天好天氣，她想騎車，外公把握時間，隨即趕去。她已戴好安全帽、口罩，在家門口等著。看到外公，她迫不及待騎上車，外公也緊緊跟隨著。他們沿著巷弄人行道往學校方向騎去，在校園裡騎了幾圈，之後繞出校門，又重演上次的迷路事件。她騎得更快了，外公跟不上，她數次停下來等外公，得意地說：「阿公！你怎麼這麼慢呀？」她發現自己騎得很遠，問外公她是不是又繞了學校一大圈？外公笑答：「是呀！你又繞一大圈了」，並稱讚她騎得又快又好。這回小外孫女知道如何回家了。

外公說小外孫女的雙腿更有力了，他追著跑都流了汗，雖然有點累，但對他來說也是很好的運動，他等待著下一個溫暖的天氣，再來帶小外孫女騎車。

回想起很久以前帶女兒回娘家時，母親哄著小外孫女，一副疼惜，嘴裡說著：「傻外婆，疼外孫！」因為外孫不同姓，認為再疼也是別人家的。話雖如此，母親依舊眉開眼笑，對外孫女非常疼惜。如今看到老伴對小外孫女的呵護照顧，無微不至，且甘之如飴，覺得他也是一位「憨外公」！