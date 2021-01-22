來美國 以後，發現草莓是超市裡的長青客，一年四季不斷，看果型，不見得好吃，出於獵奇，不妨買回家一試，果然酸得不能入口，只能做果醬。論起吃水果，對草莓我格外內行，因為姥爺是種草莓的行家。

我的家鄉在渤海之濱，海河邊上，海運和漕運都發達，貧寒人家的子弟無錢讀書，便會去船上討生活，姥爺是撐大船的。所謂撐大船，就是靠人力搖櫓，用帆配合風向和海流，駕船前進。百多年前，中國 沒機械動力，更沒航海學校，水手靠風浪積累經驗，和一身膽氣。

做水手的好處是見多識廣，姥爺對草莓一見鍾情，像淘金者發現金礦，把草莓請回老家，種到他岳父的花圃裡，試驗一下家鄉的水土是否適宜種植。草莓開花結果，果實香豔清甜，姥爺棄船，一心撲在草莓上。

他租人家的菜田種草莓，冬末侍弄泥土，孟春播種青苗，仲春開花，暮春結果。採摘草莓的清晨，全家動手，姥爺事先編好草籃子，裡面墊軟韌的蒲草，把草莓一字排開擺好，擺到半滿時，上覆碧綠的草莓葉保鮮，草籃一碼齊整，放在田頭。不等露水被陽光吻過，草莓裝上小火輪經海河運到市中心去，擺上達官顯貴的餐桌。

起初草莓算是奇珍異果，別說鄉下，連城裡人也少見識。一輩子土裡刨食的鄉親們認定種糧食才是根本，覺得姥爺不務正業，漸漸看姥爺種草莓致富，又紛紛效仿。姥爺慷慨地送他們草莓秧，分享種植技術，甚至手把手地教，不久，草莓就在家鄉的土地上生根。全中國誰第一個種植草莓，無從查考，我們家鄉，姥爺是真正的第一人。然而他從來不以此為傲，在他來說都是上天的恩賜，只是他比別人早一步發現而已。

姥爺攢錢，買土地，種草莓，再攢錢，再買地，土地多起來，他並不一味擴大草莓種植面積，而是實行土地輪作，今年種過草莓的土地，三年後再種，目的是讓土壤恢復自然肥力。

捋一捋往事，我開始納悶，自己什麼時候吃過姥爺種的草莓呢？母親告訴我，文革抄家時，姥爺把草莓秧藏在雞圈裡、開窪裡，人們想不到的地方。運動高潮過去，姥爺是人人避之不及的「壞人」，他獨在小院成一統，又開始種草莓。收穫的時候，他把草莓擺在臉盆裡，一大早派舅舅送到各個女兒家，哦！難怪我記得草莓的味道那麼香甜。

八○年代，中國實行分產到戶，我們家分到六分土地，想著草莓可以發家致富，我財迷心竅，跟母親獻計，讓姥爺種草莓，我們去賣。母親沉默地看看我，我不知自己說錯了什麼。過了好久我意會過來，姥姥中風 以後，姥爺照顧病人，已經好多年不侍弄草莓了。

青島嶗山的草莓久負盛名，有一年春天，我攜父母和女兒一起去爬嶗山北九水，在山下遇到提籃賣草莓的山民，母親說，帶著孩子爬山，不要再添累贅，回程時再買草莓吧。我聞到一股特別的香味，堅持讓山民駐足，提起籃子上蓋的綠葉，草莓個頭不大，一股熟悉的味道讓我口舌生津，母親湊過來看，立即買了全部。我們提著草莓上山，走累了，到清泉就人的地方憑水流沖洗，拿起草莓入口，泉水的清冽，草莓的芬芳甜蜜一齊湧來，母親說：「哎呀，姥爺的草莓就是這個味道。」我深以為是，隨口說：「也許姥爺的草莓秧，當年是從青島嶗山帶回家的呢。」