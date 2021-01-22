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1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

疫情下的生日派對

寶應

入冬以來，疫情日趨嚴峻，去年十二月中旬全美確診人數已達一千七百萬，死亡病例已近三十萬。恰在這時迎來了我家女主人的八十歲生日。人生能有幾個八十？能活到這個份上，好好慶賀一番自然必不可少。

可是在當前這個情勢下，誰又敢冒風險去搞群聚性的慶生活動呢？考慮再三，老伴決定在我們獨居的老人公寓裡自辦一次兩人世界的生日派對，她只要子女為她訂購鮮花和蛋糕，其他的準備工作都由我們自己做。

恰在這時，一些微信群裡的朋友得知了我老伴的生日信息，他們一個接一個發來短信祝賀，親切的話語讓我們老倆口無比幸福。我們不敢怠慢，想方設法把慶生的事搞得更體面些。

生日那天，我揉了麵，用一根僅僅三十五厘米長的擀麵杖，手工擀出長壽麵。這是我生平第一次為老伴慶生而特地奉獻的禮物。為了烘托氣氛，老伴戴上了一頂自製的帽子，帽沿寫著「 一九四○—二○二○」還有八十的字樣。不大的長條桌上放著幾樣老伴喜歡的菜餚，今天還多了兩個酒杯，平日不飲酒的我們，今天我們也舉起酒杯，祝賀老伴生日快樂，互祝健康幸福。

整個過程雖短暫，但依舊溫馨而快慰。我們把活動中的一些照片發給親友和微信朋友們，他們都給了我們熱情的讚許。

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