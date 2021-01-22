哈德遜河繞著紐約上州的大熊山蜿蜒而下，當年的印地安人看上了一個依山傍水的憩息之地，將它取名為「普城（Poughkeepsie，綠洲）。喬治‧華盛頓領著子弟兵清理了河岸，將星條旗插在大熊山上的西點，印地安人退隱，輪船和火車帶動了人潮，彎道上的泥沙累積多時，綠洲逐漸擴大，成為一個城鎮。

二十世紀中，國際通用電腦公司(IBM ) 進駐普城，從一個草創的鍋爐，逐漸地登上電腦王國的寶座，各地菁英聚集在此，心無旁騖地奉獻著心力。

一九八四年，外子帶著一份入職書來到普城。初來乍到，像跌進像一個陌生的星球，襁褓中的長子不滿一歲，我們不僅是新進員工，也是新科父母。剛搬進新居，還來不及整頓，迎來了一群熱心的朋友，提供各種資訊，逐漸地找到了方向，踏實地著陸了。

普城雖遠離紐約市 ，庭院靜好，歲月無驚。四周的商店林立，數百戶中國 人聚集在方圓數十哩之內互相扶持。周末總是呼朋喚友聚集一堂，或品嘗新菜，或交換心得，不少家庭自建娛樂室，既有歌廳的音效，還能當舞池。年輕人在熱心的紅娘牽線下結成良緣，大夥忙著辦喜事，孩子們也就在一旁找到自己的玩伴。

每逢中國節慶，大夥一起籌備節目，聯絡場地，攜老扶幼地湊興參加，把一個偌大的禮堂擠得水洩不通。新年晚會上，德高望重的IBM院士扮起卓別林，在舞台上載歌載舞，平時不茍言的教授上台演梁祝、唱戲鳳，模擬高凌風的「冬天的一把火」，燃起了過節的熱情，「高山青」跨海而來，異鄉如家鄉，普城迎來了早春。

鎮上唯一的中國雜貨店每周固定進貨，老闆總是半賣半送地隨興招呼大家，不時傳來他爽朗的笑聲：「别算錢，你給了錢就不是朋友了！ 」人與人之間就在那小店中熱絡了起來。

哈德遜河水悠悠流淌，挾帶幾世紀的文化底蘊灌溉岸邊的鄉鎮。歷史的印記刻在古老建築中，一磚一瓦都藏著典故，城裡的凡薩學院(vassar college)，莊嚴安詳地挺立在參天古木中。當許多「古典」被大城市遺棄了，鄰近的海德公園鎮(Hyde Park)卻忠實地守護著歷史，第三十二任總統羅斯福的故居、鐵路大王范德福（Vanderbilt）的行館像一名史官，記錄著那些輝煌的時刻，鎮上美國廚藝學校淬取了飲饌精華，培養出世界級的掌勺大師。西點軍校在大熊山上遙遙相望，許多名將站了好幾世紀的崗，潮汐沖淡了烽火和硝煙，只剩下四季的輪替。

原來以為漂流木終於可以靠著百年老店IBM紮根了，不料，幾個年輕小伙子開了部老爺車，穿著很不合大公司規格的牛仔褲走進大門，其中一位叫比爾蓋茲。他們爭取到IBM的支持，軟件成功地登陸在個人電腦上。那時的IBM慷慨地讓出一角，卻將比爾蓋茲的微軟扶植成新貴。不久，電腦王國逐漸式微了！公司總裁沉痛地宣布裁員，大夥被迫在依依不捨中道別。漂流，成了一種宿命。

那一年，外子接獲新職離開普城，臨行，全家人順著哈德遜河古蹟巡禮，最終停留在西點軍校，刻意在幾位名將雕像旁留影，十歲的兒子問我，「我們會遇上戰爭嗎？」山下，哈德遜河潺潺流過，一轉身，我們成了潮汐。

十年的歲月，彷彿是無心走入桃花源的武陵人，回首來路，心境迥然而異。曾遊歷過無數國家，有些風景壯麗，有些氣息典雅，卻比不上哈德遜河畔那一份得天獨厚的靈秀。無數良辰美景在漸行漸遠漸無聲的行蹤裡淡出的記憶，這一段普城流金歲月，歷久而彌新 。