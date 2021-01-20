有道是「萬貫家財，不如一技在身」，證諸好友巾妮身上，實在千真萬確。

自從前年她先生被診斷出眼皮淋巴瘤後，每兩個月，都得陪先生搭access -a-ride，到曼哈頓 長老會醫院做化療。這是紐約市 為不良於行，不便搭乘大眾運輸工具的市民提供的計程車，或可裝輪椅的小巴，免費到府接送病人就醫，陪伴同行的家屬只需付兩塊錢小費，雖然便宜，但搭過的人多半怨聲載道，因為不是司機駕駛技術冒失，繞冤枉路，弄得你暈頭轉向，就是望眼欲穿，枯候半天不來。

我卻從未聽她抱怨，原來她給的小費是一元紙鈔摺的各種小動物、花、鑽石等，司機收到她的摺紙小物，視為至寶，回程早早就在醫院門口恭候，開車的時候也分外小心，不那麼暴衝。

我多年來經常陪外子就醫，看盡醫院炎涼，深覺工作人員良莠不齊，兒子為避免他老爸受到冷落，每逢長住院，都給護理站按三班制送上咖啡 、甜甜圈、Pizza 、蛋糕等給整組工作人員享用。這兩年多來，巾妮跟醫院打交道，卻沒怎麼聽她抱怨，原來她麻煩工作人員後，立刻奉上摺紙小物，有時她還會先問對方哪一年出生？推算出是哪個生肖後，當場摺好奉上，還特別強調：「這不是錢，是藝術品」，以免被誤會為賄賂。她所住公寓的管理員，也因飽受摺紙小物之賜，而有求必應。

自從二十多年前，擁有一雙手巧手的巾妮開始醉心摺紙藝術後，除了看書自學外，為了拜師學藝，她每年都參加在紐約曼哈頓舉辦的全美摺紙年會。

不只如此，巾妮還遠赴日本，參加技術更高一籌的亞洲摺紙年會，在那兒，她學會最難摺的魚，因為魚身上那麼多鱗片，還有頭上一對鬚角，全靠一張紙鈔摺成，據說曾有人拿到網上拍賣，結果以六十元成交，可見摺紙小物受老美歡迎的程度。

每年過年，她都會從銀行領取三、四百張嶄新的一元紙鈔，不管到哪兒辦事，只要有求於人，她馬上從皮包取出一張紙鈔現摺現送，看到摺紙讓她這麼廣結善緣，無往不利，不禁悔不當初，跟她同事二十多年，怎麼早沒想到拜她為師呢？