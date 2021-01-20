隔著車窗和小動物互動。圖╱Cherry

為了提高效率和讓生活更便捷，有了愈來愈多「得來速」（Drive Through）服務，開車就能購買需要的物品，全程不用下車辦理，最常見的就是速食店，藥店和銀行。

本來以為得來速是生活裡的一種選擇方式，沒想到疫情 期間為了避免接觸，很多活動被迫要居民在車裡才能操作。對於我們小家庭來說並沒有帶來任何困擾，反而給苦悶的疫情生活增添了很多樂趣和新鮮感。

孩子和他的好朋友都非常喜愛小動物，整個夏天都吵著想要去動物園 。但是以我們往年去動物園的經驗，都是萬頭攢動，互相接觸的機會非常大。上網查詢了一下，意外發現有一家動物園可以預約，一邊開車一邊在車裡和小動物互動！

我們立即和好朋友一家約定了時間前往，雖然票價偏貴，小動物種類也很少，但是對於整個暑假幾乎沒出過門的孩子來說，像是到了廣闊樂園，一進大門就開始激動地拍手和找尋小動物的蹤跡。

按照規定，我們的車必須緩慢駕駛，這也給我們更多可以和小動物相處的時間。一隻棕色的羊駝緩緩地走到了朋友孩子的旁邊，他們隔著車窗，靜靜地看著對方也不說話，一直甜甜地微笑著，像是好久不見的老友。

突然，兩隻乳白色的驢子從草坪狂蹦到了我們的車邊，孩子一時沒反應過來，嚇得拚命想從寶寶椅掙脫出來。其中一隻驢發現我們沒有準備食物，失望地扭頭走向後面的一台車；另外一隻驢繼續駐足在孩子旁邊，用鼻子頂在了車窗玻璃上，樣子逗趣又可愛，惹得孩子哈哈大笑了起來。

有忙碌索要食物的羊駝、有在遠處草坪上納涼的毛牛、還有安靜散步的小羊。孩子們看著小動物不用關在牢籠，可以在藍天白雲下肆意奔跑的畫面，其實也是大自然真實的寫照吧！

除了去動物園，又有朋友打來詢問：「教堂每年都會舉辦聖誕燈展，但這次情況特殊，必須全程駕車觀看。不知道你們家介不介意，不能近距離和這些華麗彩燈合照？」我毫不猶豫地回答：「當然不介意了，我們正發愁帶孩子去哪裡呢！」

由於是免費的活動，活動方沒有太多限制。晚餐過後，天色漸漸暗淡了下來，我們駕車一路暢通到了教堂附近的街道，沒想到距離五分鐘的街道上大排長龍。有幾家居民屋簡單地布置了房子，我們沿著房屋外微弱的燈光耐心地排隊等待，心裡想著，都已經到這裡了還這麼暗，不知道聖誕燈展效果會怎樣？

警察 和教堂工作人員幫忙指揮著交通，我們的車轉過一個路口，眼前的一幕竟讓我們嘆為觀止，一株株色彩斑斕的樹叢環繞著燈火通明的雪白教堂，孩子忍不住開始驚呼：「我看見了好多漂亮的樹，媽咪快看，還有巨大的花椰菜！」我們笑了起來，其實就是一棵綠色彩燈環繞的大樹。

進入大門，車子井然有序地緩慢前行。打開教堂推薦的聖誕音樂廣播台，我們像是駛入了星光閃耀的奇幻樂園。我們一面感嘆這難得的璀璨美景，一面感謝工作人員布置的點點滴滴，給黑夜帶來了光亮和希望。

從夏天的駕車去動物園， 到冬日駕車看聖誕燈展，這種特殊的生活方式幫助我們在相對安全的條件下，仍舊能陪伴孩子看世界。