我出生於台灣 苗栗農村，從小開始幫助家裡一些小事，鄉間生活倒也經歷了一些看似微不足道的小故事，而這些小故事也陪伴我成長至今。

記得在我七歲那年，家裡買了一隻小黃牛，家人準備培養牠以後幫助做農事。因為當時我年紀太小也幫不了大忙，父親就把餵牛吃草的輕鬆工作交給我。每天放學後，我就會牽著小牛到野外，先把牛繩取下讓牠隨意吃草，我也趁機做點學校作業。

小牛很快地長大，父親及兄長們也急著要培養牠協助農田工作，但是不知道為什麼，這條小牛不太聽話，用牛鞭糾正牠時，牠不但不服從，有時反而會踢你一腳抗議。父兄們都怪我平時太放任牠，把牠慣壞了。

我的父兄都認為這條牛難以訓練成一條有用的農牛，決定把牠賣出做肉牛。當時我心中很難過，但我年紀小也無力為此作任何抗爭。這條小牛陪伴我走過一段美好的童年歲月，也建立起了一種說不出來的感情。

當買主要牽牠離去時，我守著牠，我們四眼相對，我忍不住地哭了，看到牠似乎也在哭，這是我終生忘不了的場景。當時我怪父兄為什麼不多些耐心再調教牠，說不定也可成為有用之材，當然也怪我的小牛為什麼脾氣這麼硬，不懂得人事不知應變來保護自己被賣的命運。

此後，「耐心」和「應變」這兩樣思維一直在我腦中及我生命中打轉，尤其我成年當了醫生後，對耐心的意涵有更深層的體會。英文中「患者」和「耐心」是同一個字，也就是說醫患都要有耐心，如果醫生能耐心照顧患者；患者也耐心聽從醫生建議，病人十之八九可以無藥自癒。

幾年前有位患者，她是位律師，在例年檢查時，她說當年我替她接生的八歲兒子可能有學習障礙，心理科醫生建議開治療精神不集中的藥，但是我建議她，先對兒子多點關心再多耐心觀察，次年她再度來體檢時，她說經過了我的指點，很驚喜她兒子成績突飛猛進。因此她想改行作兒童心理輔導師，幾年後的現在，她已成為社區中非常活躍的兒童心理健康的推動者。

有位擔任自閉症老師的患者也告訴我發生在她身邊的故事，感恩節那天，她一開門就看到一份精美的禮物附著一張謝條，送禮的媽媽說，她的七歲女兒在感恩節終於喊了一聲媽媽，那是她女兒出生後說出的第一句話！當時她們全家為了女兒口中說出這媽媽兩個字而感動得相擁而泣。我的患者告訴我，她花了六個月、超過五百次耐心的指導才做到，的確耐心創造很多感人的故事。

在人生漫長的旅程中，成功的要素除了耐心以外，也要有隨機應變的機智。我們常勸人要擇善固執，但是如果能加上隨機應變的思維做人作事更容易成功。我們常說走路遇到石頭如果搬不動就繞行而過，前面又是康莊大道。

我在進醫學院學醫之前，曾經從事過幾年餐館行業，記得有一次，有位客人抱怨菜太鹹，我二話不說立即先向他道歉，再重炒一道合乎他口味少鹽的菜餚，一個小小的應變措施贏得他的心，從此他成了我們的忠實常客。

耐心和應變在人生旅程中是不可缺少的，尤其在疫情 嚴峻的今天，我們更應該耐心的觀察疫情的變化而隨時保持應變的準備，才能保障我們擁有較安全和健康的生活。