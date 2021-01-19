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與女同遊

凱軒

受疫情影響已許久不能長途旅行。回憶起多年前的暑假，想趁女兒上大學前帶她去東部一遊，但她的反應是：「我只想和朋友們出去」；但問她是要選擇在暑期修課或去旅行，答案就變得容易得多。

姊姊曾在東部工作多年，紐約、華府、波士頓，對我來說都是舊地重遊。這次除了參加紐約的一日團及費城華府的兩日遊，其他行程都刻意不排滿，一切隨興。

在紐約時，住在新澤西好友家。為了不麻煩他們，都請朋友送我們去地鐵站，再坐地鐵進紐約。第一次搭地鐵繃緊神經，上了車還頻頻詢問乘客，生怕坐錯車下錯站。坐了兩次就老神在在，還可在地鐵上打個盹；但朋友卻比我還緊張，出門前總叮嚀再三，深怕我們會迷路。晚上我還想多享受紐約的夜生活，朋友卻擔心不安全，連環扣急著要來城裡接我們。

在紐約的自由活動日，我們都以時代廣場為圓心，博物館、百老匯劇場、紐約圖書館、中央公園都在附近。 我極愛那櫛比鱗次的特色咖啡舘，隨時可鑽入洗滌煩亂的心情；更喜歡逛新潮前衛的畫廊和饒富創意的精品店，每個轉角等著我的都是滿滿的驚喜。

有天早上囫圇吞棗地看了現代博物館，小小奢侈地享受了館內著名的法國餐；下午逛了女兒喜愛的潮店，再觀賞了我倆最愛的百老匯劇「芝加哥」（Chicago）。夜晚，我倆在地下室偌大的娛樂室打乒乓球時，聽到落地門一陣騷動，以為有宵小入侵，卻是兩隻鹿想擠進來加入戰局。

波士頓的藍天比紐約寬闊許多，人也友善得多。以前曾多次出差來此，但都來去匆匆。這次有機會悠閒地隨著城裡的自由之路（Freedom Trail）遊覽，追溯美國獨立戰爭的每一腳步，緬懷美國的建國史，自然也不能免俗地搭了觀光客最愛的水陸兩棲鴨子船。

我和女兒都愛吃，無論是龍蝦餐或是熱狗攤，都是行程的要點。這天逛到波士頓中國城，在不起眼的小店點了小籠包；本來期望值不高，沒料到皮薄餡嫩，一咬一包汁，大為驚艷。第二天一早，兩人搭了地鐵直奔中國城，坐下先來三籠，吃個過癮。

周末好友帶我們去小鎮的船屋餐廳，每人抱了一大桶炸物，爆滿的魚、蝦、蛤蜊和小墨魚，先將破表的膽固醇指數丟諸腦後；再到當地馳名的甜點店，硬塞下一大球冰淇淋；回到朋友家，在淅瀝的雨聲中，撐著肚子，舒坦地睡了個午覺。那天，我們至少都肥了五磅。

整個行程，女兒無視於美景、古蹟，只顧低頭不停地滑手機；她不愛看博物館，我則不甘空入寶山而歸，齟齬不斷。女兒煩躁於濕熱的氣候，也埋怨走路太多，出入還得搭地鐵。我告訴她我們無法控制環境，卻可控制自己的情緒；我已決定這趟要玩得開心，也希望她能。即使如此，在街頭還是常見到兩個拉長著臉的人，但母女倆前一分鐘還在爭執，下一分鐘就能牽著手逛街。

回洛城後，不經意聽到女兒和朋友的對話，「好好玩！紐約的街頭藝人個個都超級厲害，華盛頓DC的Forever 21有五層樓高呢，最酷的是我們每天都換地鐵到城裡去逛……。」她沒注意到我經過時，嘴角的那抹笑意。

紐約 地鐵站 博物館

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