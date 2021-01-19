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日行萬步

無大圓

寓健康於走路大概是從十年前開始，那年年度健檢，三酸甘油脂指數赫然升到兩百五十，大幅超出標準值範圍。家庭醫生馬上掏出小本子寫藥單，我說先別急，讓我先試試自然療法，養生保健就是那時開始；除了徹底改變飲食外，也想辦法增加運動量。辦公室每天一坐八小時，盡量找空檔站起來走走；買了個計步器，計畫是「日行萬步」。剛開始走上五千步就氣喘如牛，左胯骨還隱隱作痛，幾個月後就慢慢順了，半年後每天也可以走上一萬步。

二○一三年生日，老大送了我一個Fitbit計步器，這計步器可以自動接上電腦或是手機，把走路的結果隨時由網路上傳雲端存檔，這下每天走的步數就會都有紀錄。到現在七年下來也走了三百四十萬步，大約有一萬五千哩路。Fitbit不時還會送些鼓勵的電郵奬章 ：走到五千五百哩時收到了「萬里長城」奬章，走到五千七百哩收到了「西伯利亞鐵路」奬章，走到一萬兩千四百哩時收到的是「地球南北極」奬章。

退休後，日行萬步是門必修課，目標訂在每日一萬五千步。太太是我的搭檔，我倆早晚吃完飯，各走上三十分鐘，下午在社區裡快走五十分鐘。還好南加州天氣出名地好，酷夏嚴冬日數少，雨季也短，全年大多時候風和日麗，適合走路。今年因新冠病毒當道，居家避疫，團體活動都取消了，更是要勤走。四月整個月，我天天走上兩萬步，那真的是要花點時間和力氣，四月中我生日那天還加碼走上兩萬五千步。

英國廣播公司曾經報導，日行萬步其實是上世紀六十年代日本一家製造計步器公司的行銷點子。他們出產的計步器叫「萬步器」，所以廣告標語是「日行萬步，身體更健康」。英國廣播公司更進一步求證，其實「快走三千」比「日行萬步」對健康更有事半功倍之效，從此步數多寡快慢成了爭議不斷的話題。

而我的看法是不論快慢，走優於坐，長勝於短。運動還是走路最方便，無須道具場地或是會員證，一雙好球鞋加上一副墨鏡就可以出門了。走路時沐浴在陽光下，吸著清新的空氣，心情大好。走的舒服，腳步自然輕快。想到我父母，到舉步為艱日，也是日薄西山時，就趕緊使上點勁多邁出幾步。

有一份研究表示，在上古時代人類無代步工具時，過日子全靠兩條腿。據估計，每天平均要走上八到十六公里，等於一萬到兩萬步。所以我們現在走上一萬步是絕對在人體正常使用範圍之內。只是跟機器一樣，如果愈不常用，就愈不好用，養生最好要常常走動。

走路除了對身體好，對腦筋也好。走路能增加腦部的供血，刺激腦細胞的活力與再生，減緩腦力衰退，抗阻遺忘與失智。最近的一次年度健檢，驗血結果得到一百分，兩頁報告上所有數據全在標準值範圍內，我相信日行萬步應該是促成這漂亮結果的重要因素之一。希望能繼續自強不息，四年後拿到走滿兩萬四千九百哩的「環球」奬章。

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