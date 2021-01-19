春暖花開的春季回國探親，應好友之邀去了一趟武夷山之遊。前一晚下了場雨，崎嶇的山路在濃密的綠蔭下蜿蜒向上，兩旁樹林中滾動著乳白色煙嵐，不知是濛濛細雨還是霧，打濕了腳下的小草和身邊的樹葉，在熹微的晨光中閃閃爍爍。山溪在山石和濃綠間鑽來鑽去，時隱時現。不時傳來陣陣鳥鳴，若即若離，悠揚而清脆，如幽谷禪音，純淨得像經山溪洗過。武夷山有江南靈秀地之譽，山路上遊人如織，絡繹不絕。

山路蜿蜒，陡峭狹窄，有人乘坐滑竿，顫顫悠悠，愜意省力。我雖已步入古稀之年，但堅持不坐滑竿，憑藉一柄竹杖徒步緩行，遇見賞心悅目的佳景就停下，看夠了再離開，走走停停，倒也不覺怎麼累。

不知不覺來到一座橫亙的大山前，由一塊巨大的石頭組成，表面光禿禿的，泛著灰黑的光亮，連縫隙都沒有，只有風雨剝蝕刻下的橫紋。本來是沒有路的，人工開鑿了一條僅可容一人的棧道，兩人交錯需側身而過，很陡，幾乎直上直下，不少人包括一些年輕人來到山下，面露難色，望山興嘆，無奈放棄。

朋友告訴我，這山叫好漢坡，言下之意是只有好漢才能上得去。考慮我年事已高，勸我在下面看看，不要上了。我有近三十年的鍛鍊史，自覺身體還可以，且有登山杖可以借力，山路雖陡卻有護欄可以倚靠，有石凳可以歇息。謝絕好友好意，抖抖精神，信心滿滿地踏上登山棧道。

憑藉正盛的心氣，雖然累得氣喘吁吁，汗流浹背，居然一口氣爬上第一個關隘「半入雲」。作為關隘實在是太小了，只有一道窄窄地與棧道同寬的石門。正因為關隘窄小，才最為難攻，敵人縱有千軍萬馬，攻關時也會變成一對一的單兵對抗，失去優勢。守方居高臨下，一桿槍，一張弓，甚至一塊大石頭，都可以把敵人打得屁滾尿流，名副其實地一夫當關萬夫莫敵。據記載，清朝末年倭寇入山騷擾，被當地百姓引到這裡，死傷慘重，狼狽逃竄。

半入雲往上是集雲關，在一條橫亙如魚脊的山梁上，兩側是雲霧繚繞、山鷹盤旋的峽谷。佇立山梁上舉目遠眺，視野開闊，但見層巒疊嶂，綿亙起伏，繚繞變幻莫測，亦真亦幻，如海市蜃樓。好個武夷山，果然是奇秀甲東南啊！

山梁盡頭生滿蒼苔的崖壁上有一副木製標牌，隱約可見上面鐫刻著「定命橋」三個字。我頗疑惑，橋還能決定命運？發現不過是一座只有兩、三米長的水泥搭板，兩側有鐵索護欄，很安全，壓根兒稱不上是橋。對面是懸掛著「定命橋」三個字的崖壁，往前沒有路。我好納悶，不是通道，幹嘛要搭座所謂的橋呢？

朋友看出我的疑惑，說這座橋本來就不是供通行的，而是用來檢驗附近道觀的道士修煉成果的。當年的橋並不是現在的樣子，只是架在兩座危巖間的一根寬不過尺獨木，沒有護欄，下面是萬丈深澗。修煉的道士一一從上面走過，修煉得好的，功夫過硬，氣定身輕，順利走過；修煉不好的，沒有定力，神慌氣促，墜下獨木，功敗垂成，飲恨終身。

故事杜撰的可能性很大，但卻引起我深深的思索，在人生的旅途中，類似的橋，可不是我們或多或少、或難或易、或重或輕，都走過嗎？