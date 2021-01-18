花落我家
我們讀書會的會長汝瑰跟大家約好星期六下午一點半到博城圖書館門口取書，意外的是，她帶來一盆紅花秋海棠，但有三個會員到場，我立刻提議用兒時的剪刀石頭布解決「花落誰家」。
三個人伸出拳頭，妍美和我出剪刀，剪掉了湘君的布；然後妍美的石頭被我的布包掉，汝瑰裁判我贏得秋海棠花，我芳心竊喜，好像第一次接到情書那樣地心跳如小鹿亂撞。
汝瑰說，這秋海棠飽吸春夏的日月精華和天靈地氣，到了秋天才徐徐展開笑顏。她的花期長，開滿冬天到初春。我忙不迭驅車回家。
捧著花落我家的秋海棠，放在窗下，像一隻要下蛋的母鳥，忙著給她布置新家，提著迷你水桶，小心翼翼地澆水，滋潤她的根、莖、葉、花。她跟非洲紫羅蘭一樣，葉子碰了水容易腐爛。
海棠花的花語是「苦戀」、「悲情」。相傳古時候有一位女子立於牆角，天天等待心愛的人回來，但是一天一月一年過去了，她憔悴死去，站的地方長出了一棵樹，開出了海棠花，所以又叫做「斷腸花」。
其實海棠花象徵高貴、典雅，素有「花貴妃」和「國艷」之稱，還有人認為會帶來「富貴」，家裏應該養一盆海棠，給予家人溫和、美麗之感，給予主人大富大貴的仕途。學而優則仕，是千古不變的定律。
北宋蘇軾有一首名詩《海棠》「東風裊裊泛崇光，香霧空濛月轉廊。只恐夜深花睡去，故燒高燭照紅妝 」。蘇軾寫這首詩時已被貶至黃州，為了表明他報國心切，仍然擔心宋神宗（以海棠比喻之）會深夜睡著，故點著蠟燭高照宋神宗專心國事。古人喜以海棠或美玉或美人比喻領導者，如今亦如是。
海棠蒞臨一個星期，冬日的太陽亮而寂寞，這滿滿紅妝給添了一窗熱鬧，給因為疫情嚴重而更加蒼白鬱悶的日子加了一把火，盛裝出場的她，像魔術師，轟出一個荒誕奇幻世界，驚煞外子大眼睛，竪起大拇指，連連稱讚，讓我笑瞇了眼！他的兩頰浮出喜、福、吉祥、如意。
我坐在左側的白椅子，細細端詳凝碧葉片和塗著紅嘴唇的肥圓花兒，隨著我的呼吸微微顫搖，顯得特別楚楚動人，看不到悲情、斷腸，卻是分外可愛、可人、可心。
恍惚間，秋海棠輕啟朱唇：「你與我曾經邂逅，兜兜轉轉，今次又豈是偶遇？」哦，那是幼年時美術老師捧來的寫生課，我得了甲上，與她種下因，今日她回魂結果相報！
上一則
我的2020年
下一則
FB留言