我們讀書會的會長汝瑰跟大家約好星期六下午一點半到博城圖書館 門口取書，意外的是，她帶來一盆紅花秋海棠，但有三個會員到場，我立刻提議用兒時的剪刀石頭布解決「花落誰家」。

三個人伸出拳頭，妍美和我出剪刀，剪掉了湘君的布；然後妍美的石頭被我的布包掉，汝瑰裁判我贏得秋海棠花，我芳心竊喜，好像第一次接到情書那樣地心跳如小鹿亂撞。

汝瑰說，這秋海棠飽吸春夏的日月精華和天靈地氣，到了秋天才徐徐展開笑顏。她的花期長，開滿冬天到初春。我忙不迭驅車回家。

捧著花落我家的秋海棠，放在窗下，像一隻要下蛋的母鳥，忙著給她布置新家，提著迷你水桶，小心翼翼地澆水，滋潤她的根、莖、葉、花。她跟非洲紫羅蘭一樣，葉子碰了水容易腐爛。

海棠花的花語是「苦戀」、「悲情」。相傳古時候有一位女子立於牆角，天天等待心愛的人回來，但是一天一月一年過去了，她憔悴死去，站的地方長出了一棵樹，開出了海棠花，所以又叫做「斷腸花」。

其實海棠花象徵高貴、典雅，素有「花貴妃」和「國艷」之稱，還有人認為會帶來「富貴」，家裏應該養一盆海棠，給予家人溫和、美麗之感，給予主人大富大貴的仕途。學而優則仕，是千古不變的定律。

北宋蘇軾有一首名詩《海棠》「東風裊裊泛崇光，香霧空濛月轉廊。只恐夜深花睡去，故燒高燭照紅妝 」。蘇軾寫這首詩時已被貶至黃州，為了表明他報國心切，仍然擔心宋神宗（以海棠比喻之）會深夜睡著，故點著蠟燭高照宋神宗專心國事。古人喜以海棠或美玉或美人比喻領導者，如今亦如是。

海棠蒞臨一個星期，冬日的太陽亮而寂寞，這滿滿紅妝給添了一窗熱鬧，給因為疫情 嚴重而更加蒼白鬱悶的日子加了一把火，盛裝出場的她，像魔術師，轟出一個荒誕奇幻世界，驚煞外子大眼睛，竪起大拇指，連連稱讚，讓我笑瞇了眼！他的兩頰浮出喜、福、吉祥、如意。

我坐在左側的白椅子，細細端詳凝碧葉片和塗著紅嘴唇的肥圓花兒，隨著我的呼吸微微顫搖，顯得特別楚楚動人，看不到悲情、斷腸，卻是分外可愛、可人、可心。

恍惚間，秋海棠輕啟朱唇：「你與我曾經邂逅，兜兜轉轉，今次又豈是偶遇？」哦，那是幼年時美術老師捧來的寫生課，我得了甲上，與她種下因，今日她回魂結果相報！