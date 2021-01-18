南加州 爾灣的狗公園占地三公頃。除了中央及散在周圍的座椅，是空曠的草地，讓家裡院子很小或沒院子的狗主人帶狗來運動。公園分成大狗及小狗兩區，兩區有鐵網隔開。小狗區占地十分之一，也容許瘦弱、很老、沒有活動力的大狗；大型狗區則給大狗如德國狼犬。我的狗奧里屬中型狗，去小型狗區則太大，就去大型狗區。

來公園的狗有各式品種、顏色，每隻都很乾淨漂亮。停留時間不長，不停有狗進來、出去，每隔二十分鐘，園內眾狗景象就煥然更新，像流動的狗展覽會。

狗一進公園就可以解開綁繩，自由活動。公園成了狗的社交場所，有些合得來，成熟朋友，最常見嬉戲的方式是相互追逐。

奧里是澳洲牧羊犬，以精力充沛聞名，奔跑是她最愛。她盡情狂奔、毛緊伏貼身，風馳電掣，縱橫全場，常令我看得激動，讚嘆生命飛揚。公園也是狗主人的社交場所，人、狗都高興，歡樂洋溢，是繁忙市區中與世無爭的樂園。

但去狗公園多了，慢慢發現樂園也有不樂的一面。雖然這些狗多半經主人訓練，有時也會顯露弱肉強食的野性。有的狗會爭搶，例如狗主人丟出飛盤，就有一群狗去追逐、爭奪、霸占；有些狗合不來，會打架；偶爾大狗咬小狗，兇狗咬乖狗，狗主人得分開狗，有時會被狗咬，嚴重的，狗或人都得送醫，甚至有狗因此喪命。

這些事，造成狗主人間的糾紛甚至訴訟。狗公園屬於娛樂設施，沒設警察 、也無明文法規，遇上糾紛不易解決。雖然這些事只是聽說，但我卻親身經歷從未聽聞的禍事。

有天我剛進狗公園不久，三條狗就來追奧里。奧里被追常急轉彎擺脫，這次離我五十英尺她一個急轉彎，竟然變成直線對準我飛快衝來，我還沒來得及反應，奧里已經接近我，又一個急轉彎閃開我，但那三隻狗來不及轉彎，直接撞上我右膝蓋。三隻狗沒停下來，繼續追奧里，炊煙般揚長而去，好像沒發生任何事。

我膝蓋如被重搥，疼痛有若焚燒、撕裂，兩腳立即發顫，不支跌坐草地，動彈不得。我沒帶手機 ，無法聯絡家人。坐的地方離別人很遠，求救得大聲吼叫，但我痛得叫不出聲。還好左腳未被撞到，二十分鐘後勉強站起來，顛顛跛跛走到公園椅子坐下，再等三十分鐘後，開車回家。

回家發現右膝蓋整片淤青，並向兩側上下擴散，隔天轉成黑色。醫生檢查我膝蓋功能未受損，但足足兩周之久，瘀黑才退去、疼痛消失，恢復正常。

我若真受重傷，必投訴無門，只能悶吞醫藥費。我無法判斷到底哪隻狗撞上我，未用手機錄影過程，旁邊無人可作證，沒證據找狗主人負責。那時公園裡同型的狗有好幾隻，更無法確認到底是哪隻？何況領頭的是自己的狗，追究責任會理虧。

學會教訓，再進狗公園，就先坐上周圍的椅子，還把腿隔空盤在椅子上，免得禍從地來。快樂的狗公園原來危機四伏，人生歡樂之處，還真得不忘謹慎。