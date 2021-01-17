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親家是個多能工

柯華

全家人搬進購買的新居以後，兒子、兒媳對房屋一些設施現出不滿意。在我為之努力修繕時，返鄉探親的親家回美了，即刻展開身手投入改建工作，很快完成了一項項補助工程。作為小工和幫手，目睹上述工程竣工後，我情不自禁道出讚嘆：「親家真是一個多能工！」

親家去年十月中旬回美，此時新冠肺炎病毒還在肆虐。親家經過兩天休息和對小家觀察後，拉開修補工程帷幕。

第一項工程：改造工作間和網路教室。居家避疫工作、上學的兒子、兒媳及孫兒，原擠在兒子的狹小寢室。親家先將其列為第一要務，選定新居最大房間設計規畫，並依據家中現有木料，再購買一些主料後展開施工。短短一星期就製成了拉門工具箱、文件櫃及書櫃，我分別為其刷上白油漆，兒子擺上辦公桌椅、電腦，鋪上漂亮地毯，一個寬敞明亮的兩用屋落成了！兒子、兒媳及孫兒立時歡呼雀躍。

第二項工程是為院落左側過道鋪地磚、種草坪。原來過道是裸露的黑土，平日前往便黏兩腳泥土，下雨更是泥濘不堪。親家測好間距尺寸，買來淡紅色磚料，兩天功夫就為過道鋪上地磚及邊沿。之後在門前黑土上撒上草籽，很快長出齊刷刷、綠油油的草坪。兩個大孩子又一起拍手叫好。

第三項工程是鋪設衛生間和廚房的地板。先前衛生間及廚房地面均鋪著陳舊的地板革，與大廳、寢室及過道光滑漂亮的地板極不相稱，也讓居室降了一個檔次。親家完成前兩項工程後，又駕車到建築市場買來地板材料，並用紙殼剪裁模具開始鋪設。幾日後，兩個衛生間和廚房地面，均嚴實合縫地鋪上美觀的塑料地板。親家還順便更換了水池、水龍頭、管線和用電開關插座，使廚房面貌煥然一新。

目睹親家修補的幾大工程，觀瞧他或蹲或臥或鑽或仰辛勤地勞作，我心裡一次次湧起感嘆和欽佩：「年近花甲的親家技術真全面，他若是早些年旅美，或是再年輕一些，也會像其他華友一樣掙很多錢。」

若問親家怎麽掌握這麽多技術？其實親家原是企業一線管理人員，下崗後曾到過多家私營企業打工。出國前還特意到技能學習班求學，不僅掌握了電工、木工、水暖工及車鉗鉚電焊等技術，還運用所學技術，獨自一人為自己小家做了精美裝修，既展示了多能工風采，又為家裡節省了一大筆裝修費用。

相形見絀，在與親家一起施工建設中，我這個小工和幫手真應了那句話：一無是處是書生，而且還是一個年過花甲的老書生。

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