一個月前，隔壁鄰居瑪麗蓮傳來這個短訊及照片 ：「我今早在後院工作，看見一隻非常大、不算尾巴起碼也有十吋長的老鼠從你家的二樓外牆往地下走，牠走得太快我來不及照相，只能在這照片上畫下我看到牠的地方，希望你快處理，別讓鼠患繁殖侵蝕你的房子。」

老鼠真是極為麻煩的事，十幾年前住在舊房子時，因為不小心把魚飼料放在車房，被老鼠破洞而入，待發現時，我們進行了一場很長的人鼠戰才清滅牠們。搬家後再也不敢隨便在車房留下任何食物。相安無事不見老鼠足跡到現在。

因為現在這房子構造不同舊居，天花板與屋頂間有閣樓，老鼠可居於其中，有人說，更麻煩的可能是老鼠在屋頂上瓦片間躲藏定居。無論閣樓或屋頂，都是我們自己無力解決的，只好求助專業人士。

朋友介紹來的殺蟲專業人士艾迪前來了解及提供服務方案。首先，我們要把所有貼近房子的樹砍掉，他爬上閣頂放籠捉鼠，由於後園連接野地，他會在院子重點放置毒藥。毒糖品藏在有鎖的箱，特製的箱子只有老鼠可自由進出，牠們進入吃了毒藥後，便會在離開以後毒發而死！

服務方案裡，他頭半個月每周來一次，然後兩周一次，跟著每月一次，若有新發現需要他，隨時會來。 首次服務的人工及器材費用加起來是九百七十五元，以後維護月費一百二十元，包括屋外噴殺蟲劑防蟻蟲等。

於是簽約生效。一周後艾迪來檢查，閤樓上果然捉住了一隻大老鼠，他放在小黑塑膠袋中提著下來，我很高興奏效了！兩周後他再來卻是空手而回。

今天又是兩周後的清檢，他豎起大拇指走下樓來說，「很乾淨，沒有老鼠」，認為很可能那隻被鄰居看到的大老鼠就是唯一被捉到的那隻。他巡檢完院子的毒箱後說，毒品 有被咬過的跡象，他將一個月後再來。

努力了一個月只抓到一隻大老鼠，算起來這老鼠身價高昂，花了我千元美金，真是一鼠值千金！